Gerüchteküche brodelt

Ripple-CTO David Schwartz hat kürzlich mit einem einfachen Tweet die Gerüchteküche in der XRP-Community angeheizt.

• Kryptischer Tweet von Ripple-CTO David Schwartz

• Spekulation über versteckte Botschaften

• Community nimmt Social-Media-Aktivitäten genau unter die Lupe





Ripple-CTO heizt Gerüchteküche an

David Schwartz, Chief Technology Officer von Ripple, hat vor kurzem die Gerüchteküche in der XRP-Community angeheizt. Er postete auf X (ehemals Twitter) ein Bild mit einem Spielautomaten, das für Spekulationen unter den Anhängern der Kryptowährung sorgte.

Wer­bung

Über 500+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Auf dem am 1. Juni veröffentlichten Bild, ist ein Casinogewinn in Höhe von 1.458,30 US-Dollar an einem Spielautomaten zu sehen. Schwartz‘ Kommentar dazu: "Jackpot!". Besonders in den Fokus einiger Beobachter rückte ein weiterer potenziellen Gewinn von 11.106,78 US-Dollar, der auf dem Bildschirm zu sehen war. Da Schwartz bereits in der Vergangenheit des Öfteren kryptische Äußerungen und Rätsel in den sozialen Medien veröffentlichte, wurde dies als mögliches Signal interpretiert.

Spekulationen im Netz

Die Community ließ nicht lange auf sich warten und versuchte direkt den Tweet zu entschlüsseln. Ein Nutzer kommentierte laut U.Today: "Glückwunsch, David, aber oh nein... eine Woche voller Rätsel steht bevor". Schwartz reagierte darauf mit einem humorvollen Meme und einer spielerischen Entschuldigung.

Andere richteten ihren Fokus auf den Betrag von 11.106,78 US-Dollar. Ein Nutzer deutete darauf hin, dass die Zahl auf eine XRP-Preisprognose oder ein zukünftiges Ereignis hindeuten könnte, indem er feststellte: "11.106,78 $ XRP bestätigt".

Social-Media-Präsenz unter der Lupe

Obwohl der Tweet keine direkte Erwähnung von Ripple, XRP oder aktuellen Marktentwicklungen enthielt, gewann er schnell an Aufmerksamkeit und verzeichnete zahlreiche Aufrufe. Das Timing und der kurze Kommentar reichten aus, um Spekulationen in der Community auszulösen. Das zeigt, wie genau Schwartz' Social-Media-Präsenz von der Community analysiert wird. Ein Nutzer schrieb laut U.Today um dies zu verdeutlichen: "David kann buchstäblich ein Foto seines Hundes posten, und die Leute werden nach Hinweisen suchen."

Bleibt abzuwarten, ob der Tweet womöglich als Scherz gemeint war oder doch eine versteckte Botschaft enthält.

Redaktion finanzen.net