DAX23.726 +1,1%Est505.656 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 +1,6%Nas23.225 +0,9%Bitcoin75.815 +0,4%Euro1,1586 +0,1%Öl62,75 +0,2%Gold4.166 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Tesla A1CX3T BASF BASF11 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- BioNTech übernimmt CureVac -- Infineon, Urban Outfitters, SAP, TKMS, HP, DroneShield, Alphabet, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Top News
JETZT LIVE: Unterschätzte Chancen - Small-Cap-ETFs im aktuellen Marktumfeld JETZT LIVE: Unterschätzte Chancen - Small-Cap-ETFs im aktuellen Marktumfeld
TKMS-Aktie weiter auf Erholungskurs: Analyst treibt den Titel an TKMS-Aktie weiter auf Erholungskurs: Analyst treibt den Titel an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!

Polen will drei U-Boote von Saab in Schweden bestellen

26.11.25 16:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
64,60 EUR 3,85 EUR 6,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

WARSCHAU (dpa-AFX) - Polen will drei neue U-Boote von Schweden bestellen. "Das schwedische Angebot war das einzige, das alle Anforderungen unserer Marine erfüllte", sagte Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Es handele sich um drei U-Boote vom Typ Saab A26 Blekinge. Der Vertrag soll laut Kosiniak-Kamysz bis Ende des Jahres unterzeichnet werden. Auch das deutsche Unternehmen Thyssenkrupp Marine Systems hatte sich um den Auftrag beworben.

Wer­bung

Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson betonte, sein Land und Polen seien hinsichtlich der Herausforderungen für die europäische Sicherheit einer Meinung. Gemeinsam werde man größere Verantwortung für die Sicherheit in der Ostsee übernehmen, erklärte er auf der Plattform X.

Polens Marine hat nur ein altes U-Boot sowjetischer Bauart

Saab zählt zu den größten Rüstungskonzernen Europas. Das Unternehmen stellt unter anderem auch den fortschrittlichen Kampfjet Jas 39 Gripen her, von dessen neuester Version die Ukraine voraussichtlich 100 bis 150 Flugzeuge kaufen will. Dazu hatten Kristersson und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor rund einem Monat eine Absichtserklärung unterzeichnet. Das U-Boot-Programm von Saab bezeichnete Kristersson nun als "weltweit führend".

Im Rennen um den Zuschlag aus Polen waren außerdem Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Südkorea. Bei dem deutschen Angebot handelte es sich um den Bootstyp U212 CD von Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) in Kiel, den auch die Seestreitkräfte Deutschlands und Norwegens bestellt haben. Weil Polen sich durch Russland bedroht fühlt, rüstet es seine Streitkräfte auf. Die polnische Marine hat derzeit nur ein U-Boot alter sowjetischer Bauart./dhe/DP/stw

Ausgewählte Hebelprodukte auf TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TKMS thyssenkrupp Marine Systems

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumRatingAnalyst
09:31TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
24.11.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09:31TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.11.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TKMS thyssenkrupp Marine Systems nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen