ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt TKMS auf 'Buy' - Ziel 80 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) von 75 auf 80 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Nach einem Kursrutsch um ein Viertel seit seiner mit "Neutral" aufgenommenen Bewertung sieht Sriram Krishnan nun eine Einstiegschance beim Schiffbauer. Die fundamentale Ausgangslage habe sich verbessert, schrieb er in seiner am Mittwoch vorliegenden Kaufempfehlung. Er ist inzwischen optimistischer für Profitabilität und den Barmittelfluss. Die Bewertung sei vielversprechend./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:56 / CET
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:31
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
