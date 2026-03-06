DAX23.816 -1,6%Est505.783 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4300 -2,2%Nas22.749 -0,3%Bitcoin61.193 -2,0%Euro1,1609 -0,2%Öl83,75 +1,4%Gold5.084 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX letztlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schließt tiefrot -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- HENSOLDT, PUMA, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA im Fokus
Top News
Peter Schiff lässt Alarmglocken schrillen: Bitcoin jetzt verkaufen - Sturz auf 20.000 US-Dollar droht Peter Schiff lässt Alarmglocken schrillen: Bitcoin jetzt verkaufen - Sturz auf 20.000 US-Dollar droht
Bei NVIDIA-Aktie zugekauft: Diese Aktien hatte Fisher Asset Management im vierten Quartal 2025 im Depot Bei NVIDIA-Aktie zugekauft: Diese Aktien hatte Fisher Asset Management im vierten Quartal 2025 im Depot
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE USA/Wieder steigender Ölpreis drückt auf die Kurse - Chipwerte gesucht

05.03.26 22:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
281,90 EUR 5,00 EUR 1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cracker Barrel Old Country Store Inc
28,00 EUR 2,00 EUR 7,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
39,20 EUR -0,28 EUR -0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kroger
58,23 EUR -0,35 EUR -0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Morgan Stanley
140,06 EUR -3,60 EUR -2,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Okta Inc
68,29 EUR 7,29 EUR 11,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Oracle Corp.
133,34 EUR 2,32 EUR 1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Trade Desk Inc (A)
25,83 EUR 4,19 EUR 19,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Veeva Systems Inc (A)
175,80 EUR 15,50 EUR 9,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Nach der Erholungsbewegung am Mittwoch ging es am Donnerstag an der Wall Street wieder nach unten. Die Stimmung ist fragil angesichts der Unwägbarkeiten im Nahost-Konflikt. Hoffnungen, dass die militärische Eskalation möglicherweise doch von kürzerer Dauer sein könnte, ebbten wieder ab. Die US-Botschaft in Kuwait wurde geschlossen. Am Vortag war aus Geheimdienstkreisen noch angebliche Gesprächsbereitschaft des Iran kolportiert worden.

Wer­bung

Stattdessen zogen die Ölpreise wieder stark an um fast 4 Prozent auf mehr als 84 Dollar bei der Sorte Brent. Im Tageshoch markierte Brent ein neues Jahreshoch. US-Öl der Sorte WTI stieg noch stärker an. Wegen zunehmender Störungen der Straße von Hormus hat Saudi-Arabien damit begonnen, Rohölexporte auf das Rote Meer zu verlagern.

Auch dass der als sicherer Hafen in Krisensituationen geltende Dollar wieder zulegte, spiegelte die angespannte Stimmung. Der Euro gab auf 1,1607 Dollar nach, stand im Tagestief aber noch deutlich darunter. Am Anleihemarkt stiegen die Renditen weiter, im Zehnjahresbereich ging es um 5 Ticks nach oben auf 4,13 Prozent. Höhere Ölpreise dürften auf die Inflation durchschlagen und das Wachstum bremsen, so die Überlegung dahinter. An den Benzinzapfsäulen spüren die Verbraucher die höheren Preise bereits.

Der Dow-Jones-Index büßte 1,6 Prozent auf 47.955 Punkte ein. Der S&P-500 verlor 0,6 Prozent auf 6.831, der Nasdaq-Composite verbilligte sich um 0,3 Prozent. An der Nyse wurden 725 (Mittwoch: 1.763) Kursgewinner gesehen, denen 2.047 (989) -verlierer gegenüberstanden. Unverändert schlossen 44 (88) Titel.

Wer­bung

Die Konjunkturdaten des Tages spielten angesichts der derzeitigen Dominanz der Geopolitik eine untergeordnete Rolle. Die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten fielen wie erwartet aus, die Importpreise sind im Januar einen Tick weniger gestiegen als erwartet. Dagegen stiegen die Lohnstückkosten im vierten Quartal deutlich stärker als vermutet. Das verlieh den Anleiherenditen zusätzlich Auftrieb, wie schon der am Vortag unerwartet deutlich gestiegene ISM-Index für den Dienstleistungssektor.

Broadcom überzeugt

Die Quartalsergebnisse des Halbleiter- und Softwareherstellers Broadcom fielen besser als prognostiziert aus. Die Umsätze im Bereich Künstliche Intelligenz haben sich mehr als verdoppelt. Dazu fiel der Ausblick besser als von Analysten erwartet aus. Das dürfte die Stimmung für Halbleiteraktien generell weiter aufhellen, die allerdings am Vortag teils bereits deutlich zugelegt hatten. Für Broadcom ging es um 4,8 Prozent nach oben.

Oracle gewannen 1,6 Prozent. Wie Bloomberg mit Verweis auf Kreise berichtete, plant der Cloud-Anbieter Tausende von Stellenstreichungen wegen der stärkeren Nutzung von KI.

Wer­bung

Okta verteuerten sich um 11 Prozent. Der Experte für Identitätsmanagement und Sicherheit erzielte einen unerwartet hohen Gewinn.

Trade Desk machten einen Satz um 18,4 Prozent. Hier trieb die Nachricht von "The Information" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, dass OpenAI Gespräche über den Ausbau seines Werbegeschäfts mit Trade Desk führe.

Veeva Systems gewannen 4 Prozent, nachdem der Anbieter von Cloud-Lösungen für die Life-Sciences-Branche die Gewinn- und Umsatzerwartungen für das vierte Geschäftsquartal übertroffen hatte. Veeva hatten in den vergangenen Wochen im Zuge des heftigen Ausverkaufs von Softwareaktien noch stark nachgegeben.

Kroger hat im vierten Geschäftsquartal einen höheren Gewinn und Umsatz verzeichnet. Für 2026 prognostiziert die Supermarktkette weiteres Wachstum, wenn auch mit einer langsameren Rate als im Vorjahr. Der Kurs legte um 5,3 Prozent zu.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 47.954,74 -1,6 -784,67 48.739,41

S&P-500 6.830,71 -0,6 -38,79 6.869,50

NASDAQ Comp 22.748,99 -0,3 -58,50 22.807,48

NASDAQ 100 25.020,41 -0,3 -73,26 25.093,68

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,58 +0,04 3,60 3,55

5 Jahre 3,72 +0,05 3,74 3,68

10 Jahre 4,13 +0,05 4,15 4,09

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

EUR/USD 1,1607 -0,2 -0,0026 1,1633

EUR/JPY 182,83 +0,1 0,1400 182,69

EUR/CHF 0,906 -0,0 -0,0002 0,9062

EUR/GBP 0,8685 -0,1 -0,0011 0,8696

USD/JPY 157,5 +0,3 0,4700 157,03

GBP/USD 1,3359 -0,1 -0,0013 1,3372

USD/CNY 6,8912 -0,1 -0,0057 6,8969

USD/CNH 6,9192 +0,4 0,0267 6,8925

AUS/USD 0,7008 -0,9 -0,0065 0,7073

Bitcoin/USD 71.313,24 -2,8 -2.033,31 73.346,55

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 79,55 +6,6 4,89 74,66

Brent/ICE 84,51 +3,8 3,11 81,40

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.078,90 -1,1 -56,42 5.135,32

Silber 82,11 -1,6 -1,30 83,41

Platin 2.122,50 -1,2 -26,00 2.148,50

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2026 16:20 ET (21:20 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Broadcom und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Broadcom

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Broadcom

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Broadcom

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Broadcom

DatumRatingAnalyst
08:36Broadcom OverweightBarclays Capital
05.09.2025Broadcom BuyUBS AG
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08:36Broadcom OverweightBarclays Capital
05.09.2025Broadcom BuyUBS AG
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
14.06.2019Broadcom Mkt PerformCharter Equity
22.02.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
07.09.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR
12.07.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR, Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Broadcom nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen