DAX 23.740 +0,6%ESt50 5.794 +0,8%MSCI World 4.383 +0,5%Top 10 Crypto 9,7095 +6,0%Nas 22.440 +0,6%Bitcoin 63.966 +4,5%Euro 1,1476 -0,4%Öl 99,52 -2,2%Gold 5.096 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 BASF BASF11 TUI TUAG50 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Zalando ZAL111 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX dreht ins Plus -- US-Börsen fester -- Adobe sucht neuen Chef - Zahlen übertreffen Erwartungen -- Zalando, Shell, BP, Porsche, Rüstungsaktien, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Diese Länder sind die größten Goldproduzenten Diese Länder sind die größten Goldproduzenten
Ready for Take-off? finanzen.net ZERO schenkt Dir 1 Lufthansa-Aktie und 2 MSCI World-Anteile Ready for Take-off? finanzen.net ZERO schenkt Dir 1 Lufthansa-Aktie und 2 MSCI World-Anteile
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Intel Aktie

Kaufen
Verkaufen
Intel Aktien-Sparplan
40,14 EUR +0,79 EUR +1,99 %
STU
46,16 USD +0,90 USD +1,98 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 197,37 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855681

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US4581401001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol INTC

Bernstein Research

Intel Market-Perform

14:11 Uhr
Intel Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Intel Corp.
40,14 EUR 0,79 EUR 1,99%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Intel mit einem Kursziel von 36 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Für die Industriegasehersteller Linde, Air Liquide und Air Products wären knappheitsbedingte Höchstpreise für Helium im Zuge des Iran-Kriegs nach dem Gegenwind im vergangenen Jahr positiv, schrieb James Hooper in seiner Betrachtung der Chemie- und Halbleiterbranche vom Donnerstagabend. Für letztere betonte er, Infineon habe gut diversifizierte Lieferketten und keine direkten Abhängigkeiten von Lieferanten aus dem Nahen Osten. Für Intel sollte Katar als Lieferant keine große Bedeutung haben./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 18:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 20:25 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Intel Market-Perform

Unternehmen:
Intel Corp.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 36,00
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
$ 45,25		 Abst. Kursziel*:
-20,44%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
$ 46,16		 Abst. Kursziel aktuell:
-22,00%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 38,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Intel Corp.

14:11 Intel Market-Perform Bernstein Research
17.02.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
28.01.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
26.01.26 Intel Verkaufen DZ BANK
23.01.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Intel Corp.

TraderFox Trading-Room-Notizen Intel: Wie das Unternehmen durch seine CPUs zum Gewinner des KI-Inferenz-Zeitalters wird! Intel: Wie das Unternehmen durch seine CPUs zum Gewinner des KI-Inferenz-Zeitalters wird!
finanzen.net Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Intel Aktie News: Intel verzeichnet am Donnerstagabend herbe Einbußen
finanzen.net Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 im Minus
finanzen.net Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 gibt nach
finanzen.net Intel Aktie News: Intel am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 letztendlich stärker
finanzen.net Schwacher Handel: NASDAQ 100 liegt im Minus
finanzen.net Aufschläge in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 am Mittag steigen
Benzinga Intel Handed US Stake To Dodge Trump&#39;s Fury, Lawsuit Claims
Financial Times Intel shareholder claims board gave US an equity stake to avoid Trump’s social media attacks
Zacks HubSpot vs. Intel: Which AI-Linked Tech Stock is the Better Bet Now?
Zacks Intel (INTC) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
Benzinga Intel Hits &#39;Full Capacity&#39; As AI Infrastructure Boom Triggers Global Chip Shortage — And A Fresh $47 Stock Breakout
Benzinga How Do Investors Really Feel About Intel Corp?
Benzinga Chuck Schumer Warns Trump Is &#39;Losing Control&#39; After Report Says Russia Is Giving Iran Intel On US Forces
Benzinga Intel Flags Surging AI Server Demand As Factories Hit Capacity Limits
RSS Feed
Intel Corp. zu myNews hinzufügen