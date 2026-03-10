DAX23.640 -1,4%Est505.795 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +1,0%Nas22.716 +0,1%Bitcoin61.083 +1,5%Euro1,1568 -0,3%Öl93,67 +2,5%Gold5.177 -0,2%
Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 letztendlich stärker

11.03.26 22:33 Uhr
Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 letztendlich stärker | finanzen.net

Kaum verändert zeigte sich der NASDAQ 100 letztendlich.

Am Mittwoch schloss der NASDAQ 100 nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 24.965,01 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,388 Prozent höher bei 25.053,24 Punkten in den Handel, nach 24.956,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 24.856,60 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.152,12 Zählern.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 2,19 Prozent. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 11.02.2026, bei 25.201,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 25.686,68 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 11.03.2025, den Stand von 19.376,96 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 0,957 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26.165,08 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24.289,23 Punkten.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Micron Technology (+ 3,86 Prozent auf 418,69 USD), Datadog A (+ 3,58 Prozent auf 127,49 USD), Align Technology (+ 3,18 Prozent auf 174,81 USD), Intel (+ 2,57 Prozent auf 47,98 USD) und Charter A (+ 2,29 Prozent auf 224,36 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Constellation Energy (-5,17 Prozent auf 300,69 USD), AppLovin (-3,34 Prozent auf 461,45 USD), Atlassian (-3,28 Prozent auf 75,45 USD), Workday (-3,26 Prozent auf 137,84 USD) und Old Dominion Freight Line (-3,20 Prozent auf 188,78 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 35.962.329 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,865 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 1,90 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,78 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

