Aufschläge in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 am Mittag steigen

NASDAQ 100-Performance im Fokus

Beim NASDAQ 100 stehen die Signale am Mittwochmittag auf Stabilisierung.

Am Mittwoch verbucht der NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ Gewinne in Höhe von 0,06 Prozent auf 24.970,38 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,388 Prozent höher bei 25.053,24 Punkten, nach 24.956,47 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 25.152,12 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.872,24 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 2,21 Prozent. Vor einem Monat, am 11.02.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25.201,26 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25.686,68 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, bei 19.376,96 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,935 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 26.165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24.289,23 Zählern markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Micron Technology (+ 3,94 Prozent auf 419,01 USD), Charter A (+ 2,95 Prozent auf 225,79 USD), Intel (+ 2,62 Prozent auf 48,01 USD), Lam Research (+ 2,30 Prozent auf 220,19 USD) und KLA-Tencor (+ 2,18 Prozent auf 1.484,58 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Constellation Energy (-4,46 Prozent auf 302,96 USD), Atlassian (-3,96 Prozent auf 74,92 USD), Workday (-3,89 Prozent auf 136,95 USD), Intuit (-3,41 Prozent auf 438,46 USD) und Old Dominion Freight Line (-3,40 Prozent auf 188,38 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 13.558.835 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,865 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,90 erwartet. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,78 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

