DAX23.640 -1,4%Est505.795 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 -1,8%Nas22.705 ±0,0%Bitcoin61.272 +1,8%Euro1,1576 -0,3%Öl91,45 +0,1%Gold5.176 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Oracle 871460 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 Allianz 840400 Bayer BAY001 Greek Organisation of Football Prognostics 765974 Triple Flag Precious Metals A2PYB1
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefer -- Ölreserven freigegeben -- Rheinmetall steigert Gewinn -- Oracle-Bilanz -- BioNTech, Tesla, JPMorgan, NIO, Porsche, Nebius, Dünger-Aktien, DroneShield im Fokus
Top News
Jetzt bei Kraken starten und 30 € Willkommensbonus sichern Jetzt bei Kraken starten und 30 € Willkommensbonus sichern
Wende erst nach 2026? Porsche-Aktie nach Prognose-Dämpfer bei Erlösen letztlich schwächer Wende erst nach 2026? Porsche-Aktie nach Prognose-Dämpfer bei Erlösen letztlich schwächer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung
NASDAQ 100-Performance im Fokus

Aufschläge in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 am Mittag steigen

11.03.26 18:00 Uhr
Aufschläge in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 am Mittag steigen | finanzen.net

Beim NASDAQ 100 stehen die Signale am Mittwochmittag auf Stabilisierung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Atlassian
64,98 EUR -2,79 EUR -4,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
187,32 EUR -0,98 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
263,75 EUR -12,75 EUR -4,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
41,98 EUR 1,71 EUR 4,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intuit Inc.
382,15 EUR -13,35 EUR -3,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
24,10 EUR 0,20 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
KLA-Tencor Corp.
1.281,20 EUR 33,80 EUR 2,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
19,95 EUR -0,48 EUR -2,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lam Research Corp.
191,52 EUR 4,30 EUR 2,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
364,35 EUR 15,40 EUR 4,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
160,30 EUR 0,92 EUR 0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Old Dominion Freight Line Inc.
159,20 EUR -6,85 EUR -4,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
119,60 EUR 0,05 EUR 0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Workday Inc
121,16 EUR -1,28 EUR -1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
24.966,0 PKT 9,5 PKT 0,04%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch verbucht der NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ Gewinne in Höhe von 0,06 Prozent auf 24.970,38 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,388 Prozent höher bei 25.053,24 Punkten, nach 24.956,47 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 25.152,12 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.872,24 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 2,21 Prozent. Vor einem Monat, am 11.02.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25.201,26 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25.686,68 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, bei 19.376,96 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,935 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 26.165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24.289,23 Zählern markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Micron Technology (+ 3,94 Prozent auf 419,01 USD), Charter A (+ 2,95 Prozent auf 225,79 USD), Intel (+ 2,62 Prozent auf 48,01 USD), Lam Research (+ 2,30 Prozent auf 220,19 USD) und KLA-Tencor (+ 2,18 Prozent auf 1.484,58 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Constellation Energy (-4,46 Prozent auf 302,96 USD), Atlassian (-3,96 Prozent auf 74,92 USD), Workday (-3,89 Prozent auf 136,95 USD), Intuit (-3,41 Prozent auf 438,46 USD) und Old Dominion Freight Line (-3,40 Prozent auf 188,38 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 13.558.835 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,865 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,90 erwartet. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,78 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Atlassian und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Atlassian

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Atlassian

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
09.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
26.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
26.02.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
26.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
26.02.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
26.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
26.02.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
26.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
26.02.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen