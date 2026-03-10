DAX23.615 -1,5%Est505.770 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0700 -2,3%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin59.828 -0,6%Euro1,1600 ±-0,0%Öl91,22 -0,2%Gold5.190 ±0,0%
Hauptversammlung

BMW-Aktie fester: Raymond Wittmann wird neuer Produktionschef

11.03.26 12:02 Uhr
BMW-Aktie im Plus: Wittmann übernimmt Produktion von künftigem CEO Nedeljkovic | finanzen.net

Der BMW-Aufsichtsrat hat Raymond Wittmann in den Vorstand berufen.

Dort soll der 47-Jährige das Ressort Produktion verantworten, wenn Milan Nedeljkovic mit dem Ende der Hauptversammlung am 13. Mai das Amt des Vorstandsvorsitzenden übernimmt, wie der DAX-Konzern mitteilte. Wittmann ist seit 2015 bei BMW, seit 2024 ist der promovierte Ingenieur der Luft- und Raumfahrttechnik für den Bereich Konzernstrategie und -entwicklung verantwortlich.

DJG/brb/rio

DOW JONES

mehr Analysen