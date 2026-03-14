JP Morgan Chase & Co.

BMW Overweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. In Reaktion auf die Telefonkonferenz zu den Jahreszahlen reduzierte Jose Asumendi am Montag seine Gewinnprognosen für 2026 und 2027 um durchschnittlich 4 Prozent. Er verwies dabei auf negative Währungseffekte und steigende Fixkosten./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 01:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 01:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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