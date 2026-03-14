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Marktkap. 49,45 Mrd. EUR

KGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
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WKN 519000

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ISIN DE0005190003

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Symbol BAMXF

JP Morgan Chase & Co.

BMW Overweight

08:01 Uhr
BMW Overweight
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
81,58 EUR 0,74 EUR 0,92%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. In Reaktion auf die Telefonkonferenz zu den Jahreszahlen reduzierte Jose Asumendi am Montag seine Gewinnprognosen für 2026 und 2027 um durchschnittlich 4 Prozent. Er verwies dabei auf negative Währungseffekte und steigende Fixkosten./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 01:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 01:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Roberto Lusso / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Overweight

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
81,54 €		 Abst. Kursziel*:
22,64%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
81,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,58%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
94,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
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13.03.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
13.03.26 BMW Underweight Barclays Capital
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