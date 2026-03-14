BMW Aktie
Marktkap. 49,45 Mrd. EURKGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. In Reaktion auf die Telefonkonferenz zu den Jahreszahlen reduzierte Jose Asumendi am Montag seine Gewinnprognosen für 2026 und 2027 um durchschnittlich 4 Prozent. Er verwies dabei auf negative Währungseffekte und steigende Fixkosten./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 01:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 01:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Roberto Lusso / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Overweight
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
81,54 €
|Abst. Kursziel*:
22,64%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
81,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,58%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,23 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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