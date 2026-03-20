UBS AG

BMW Neutral

15:21 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BMW nach einer Informationsveranstaltung mit dem Finanzchef des Autobauers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Aktuell sehe der CFO keine Geschäftsbeeinträchtigung durch den Krieg in Nahost, schrieb Patrick Hummel in einer am Montag vorliegenden Studie. Die größten Sorgen bereiteten die Energiekosten, wobei aber die Energiebeschaffung großteils auf Vertragsbasis erfolge, sodass es längere Zeit dauern werde, bis sich längerfristig hohe Öl- und Gaspreise negativ auswirken würden./ck/rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 22:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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