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Symbol BAMXF

UBS AG

BMW Neutral

15:21 Uhr
BMW Neutral
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
77,86 EUR 2,96 EUR 3,95%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BMW nach einer Informationsveranstaltung mit dem Finanzchef des Autobauers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Aktuell sehe der CFO keine Geschäftsbeeinträchtigung durch den Krieg in Nahost, schrieb Patrick Hummel in einer am Montag vorliegenden Studie. Die größten Sorgen bereiteten die Energiekosten, wobei aber die Energiebeschaffung großteils auf Vertragsbasis erfolge, sodass es längere Zeit dauern werde, bis sich längerfristig hohe Öl- und Gaspreise negativ auswirken würden./ck/rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 22:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Neutral

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
77,18 €		 Abst. Kursziel*:
16,61%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
77,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,59%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BMW AG

15:21 BMW Neutral UBS AG
18.03.26 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
17.03.26 BMW Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.03.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
16.03.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
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