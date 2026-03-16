BMW Aktie
Marktkap. 48,32 Mrd. EURKGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BMW nach Geschäftszahlen von 92 auf 86 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Romain Gourvil rechnet laut seinem Kommentar vom Montagabend mit einem sich verschärfenden Wettbewerb in der Branche in diesem Jahr. Von zentraler Bedeutung sei, dass sich die Absatzlage in China stabilisiert. Die Modellreihe "Neue Klasse" dürfte wohl erst ab 2027 über die Regionen hinweg die Gewinn- und Verlustrechnung des Automobilherstellers merklich verbessern./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 18:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KENCKOphotography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Hold
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
86,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
79,04 €
|Abst. Kursziel*:
8,81%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
79,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,67%
|
Analyst Name:
Romain Gourvil
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
93,68 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BMW AG
|08:16
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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