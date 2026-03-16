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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

BMW Hold

08:16 Uhr
BMW Hold
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BMW nach Geschäftszahlen von 92 auf 86 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Romain Gourvil rechnet laut seinem Kommentar vom Montagabend mit einem sich verschärfenden Wettbewerb in der Branche in diesem Jahr. Von zentraler Bedeutung sei, dass sich die Absatzlage in China stabilisiert. Die Modellreihe "Neue Klasse" dürfte wohl erst ab 2027 über die Regionen hinweg die Gewinn- und Verlustrechnung des Automobilherstellers merklich verbessern./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 18:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KENCKOphotography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Hold

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
86,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
79,04 €		 Abst. Kursziel*:
8,81%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
79,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,67%
Analyst Name:
Romain Gourvil 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BMW AG

08:16 BMW Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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