NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Das Auto-Geschäft habe im vierten Quartal 2025 die Erwartungen verfehlt, schrieb Christian Frenes am Donnerstagmorgen. Die Anlegerrendite für das Vorjahr sei allerdings stark. Die Ziele für 2026 stuft er als konservativ ein./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu BMW AG

11:56 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:31 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
10:26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
10:01 BMW Outperform Bernstein Research
09:41 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu BMW AG

TraderFox Hot-News BMW: Der Münchner Rendite-Motor deklassiert die heimische Konkurrenz in der tiefsten Branchenkrise! BMW: Der Münchner Rendite-Motor deklassiert die heimische Konkurrenz in der tiefsten Branchenkrise!
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt BMW auf 'Sector Perform' - Ziel 86 Euro
finanzen.net BMW Aktie News: BMW fällt am Mittag
finanzen.net BMW-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy
finanzen.net BMW-Aktie fällt: Vorsichtiger Ausblick nach Umsatz- und Gewinnrückgang - Dividende steigt
dpa-afx ROUNDUP 2: BMW bleibt bei Ausblick vorsichtig - Aktie gibt nach
finanzen.net BMW-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Sector Perform
finanzen.net BMW-Analyse: Hold-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie
finanzen.net Bernstein Research: Outperform-Note für BMW-Aktie
Business Times BMW expects 2026 earnings to decline as tariffs bite
Business Times BMW launches recall over potential fire hazard
Financial Times BMW to use humanoid robots on production line
Korea Times Hyundai, Kia, BMW to recall nearly 180,000 vehicles over software defects
FOX Business BMW recalls nearly 90,000 vehicles over engine starter fire risk
Irish Times Man who fraudulently used property developer’s bank details to buy BMW SUV jailed
Korea Times BMW 7 Series tops imported large sedan sales again
RTE.ie BMW sales decline amid weaker demand in US and China
