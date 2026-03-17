Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Ende des Freitagshandels

NASDAQ 100-Performance im Blick

Am Freitagabend zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Zum Handelsschluss fiel der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,88 Prozent auf 23.898,15 Punkte zurück. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,401 Prozent tiefer bei 24.257,56 Punkten, nach 24.355,28 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 23.759,97 Punkte, das Tageshoch hingegen 24.267,33 Zähler.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 3,04 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 20.02.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25.012,62 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 25.346,18 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 20.03.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 19.677,61 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,19 Prozent nach unten. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 26.165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23.759,97 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Arm (+ 1,95 Prozent auf 132,35 USD), Workday (+ 1,93 Prozent auf 135,96 USD), Diamondback Energy (+ 1,17 Prozent auf 192,54 USD), Copart (+ 1,05 Prozent auf 32,86 USD) und Paychex (+ 0,92 Prozent auf 92,55 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Constellation Energy (-10,90 Prozent auf 281,99 USD), Intel (-5,00 Prozent auf 43,87 USD), Micron Technology (-4,81 Prozent auf 422,90 USD), CrowdStrike (-4,48 Prozent auf 409,00 USD) und Palo Alto Networks (-4,00 Prozent auf 162,95 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die Comcast-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 119.204.898 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,750 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

2026 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net