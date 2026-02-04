DAX 24.603 -0,7%ESt50 5.970 -0,4%MSCI World 4.502 -0,1%Top 10 Crypto 9,2760 -5,1%Nas 22.905 -1,5%Bitcoin 60.353 -2,7%Euro 1,1797 -0,1%Öl 68,19 -1,1%Gold 4.928 -0,7%
Heute im Fokus
EZB-Entscheid im Blick: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Gewinn von QUALCOMM enttäuscht -- SAP, Krypto, Arm, Wolfspeed, Snap, Fluence Energy im Fokus
Top News
Januar: Analysten sehen für Microsoft-Aktie Luft nach oben
Fluence Energy-Aktie bricht ein: Siemens-Tochter fährt trotz Umsatzsprung weiter Verluste ein
E.ON Aktie

17,59 EUR -0,35 EUR -1,95 %
STU
Marktkap. 46,93 Mrd. EUR

KGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
JP Morgan Chase & Co.

EON SE Overweight

08:16 Uhr
EON SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
E.ON SE
17,59 EUR -0,35 EUR -1,95%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eon von 17,50 auf 18,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Fokus beim Geschäftsbericht Ende Februar dürfte auf den mittelfristigen Aussichten der Essener liegen, schrieb Pavan Mahbubani am Mittwochabend. Beschleunigung des Wachstums oder nicht - das sei die entscheidende Frage./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 21:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON Overweight

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
18,75 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
17,64 €		 Abst. Kursziel*:
6,32%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
17,59 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,62%
Analyst Name:
Pavan Mahbubani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,99 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu E.ON SE

08:16 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 E.ON Neutral UBS AG
19.01.26 E.ON Buy Deutsche Bank AG
16.01.26 E.ON Market-Perform Bernstein Research
09.01.26 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

