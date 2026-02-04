E.ON Aktie
Marktkap. 46,93 Mrd. EURKGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
EON SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eon von 17,50 auf 18,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Fokus beim Geschäftsbericht Ende Februar dürfte auf den mittelfristigen Aussichten der Essener liegen, schrieb Pavan Mahbubani am Mittwochabend. Beschleunigung des Wachstums oder nicht - das sei die entscheidende Frage./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 21:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: E.ON Overweight
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
18,75 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
17,64 €
|Abst. Kursziel*:
6,32%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
17,59 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,62%
|
Analyst Name:
Pavan Mahbubani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,99 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu E.ON SE
|08:16
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:16
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:16
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|11.06.24
|E.ON Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.23
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|09.01.23
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|20.09.21
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|11.05.21
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|26.01.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|E.ON Neutral
|UBS AG
|10.12.25
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.