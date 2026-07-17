DAX24.831 -0,3%Est506.231 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2100 ±0,0%Nas25.520 -1,4%Bitcoin56.419 -0,4%Euro1,1438 ±0,0%Öl88,10 +4,6%Gold4.011 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Microsoft 870747 PayPal A14R7U Apple 865985 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Ausverkauf: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street im Minus -- Netflix: Umsatz unter den Erwartungen -- Meta wohl vor Milliarden-Deal mit Anthropic -- SpaceX, NVIDIA, Micron im Fokus
Top News
Kryptokurse am Nachmittag Kryptokurse am Nachmittag
In eigener Sache: Neue Funktionen als Erstes testen und bewerten In eigener Sache: Neue Funktionen als Erstes testen und bewerten
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Nachmittag

19.07.26 17:23 Uhr
Tagesanalyse: So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Sonntagnachmittag | finanzen.net

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagnachmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
52.135,4546 CHF -200,5522 CHF -0,38%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
56.418,7652 EUR -217,0291 EUR -0,38%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
47.998,0376 GBP -164,9452 GBP -0,34%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10.482.015,5738 JPY -40.321,7252 JPY -0,38%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
64.526,1538 USD -248,2162 USD -0,38%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.512,3474 CHF 8,8358 CHF 0,59%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.636,5979 EUR 9,5617 EUR 0,59%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.392,3291 GBP 8,7003 GBP 0,63%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
304.062,7422 JPY 1.776,4717 JPY 0,59%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1.871,7773 USD 10,9358 USD 0,59%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
61,5572 CHF 0,6092 CHF 1,00%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
66,6145 EUR 0,6592 EUR 1,00%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
56,6720 GBP 0,5838 GBP 1,04%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
12.376,2818 JPY 122,4739 JPY 1,00%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
76,1871 USD 0,7539 USD 1,00%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
460,7142 CHF -0,0621 CHF -0,01%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
498,5653 EUR -0,0672 EUR -0,01%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
424,1524 GBP 0,1162 GBP 0,03%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
92.628,2056 JPY -12,4781 JPY -0,01%
Charts|News
BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
570,2092 USD -0,0768 USD -0,01%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0,8869 CHF 0,0045 CHF 0,51%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
0,9598 EUR 0,0048 EUR 0,51%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0,8165 GBP 0,0045 GBP 0,55%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
178,3140 JPY 0,9004 JPY 0,51%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag gesunken. So verlor Bitcoin um 17:11 0,41 Prozent auf 64.505,81 US-Dollar. Gestern lag der Kurs bei 64.774,37 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 8,25 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit -10,6 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Litecoin um 0,66 Prozent auf 47,24 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 46,93 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 1.872,62 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.860,84 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,63 Prozent.

Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 216,02 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (220,06 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,84 Prozent.

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 1,097 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,092 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,47 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Verluste in Höhe von 0,81 Prozent auf 333,16 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 335,88 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1664 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1666 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1877 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:11 auf 0,1908 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3256 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 17:11 auf 0,3269 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Binancecoin um 0,17 Prozent auf 569,29 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 570,29 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0726 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0725 US-Dollar.

Indes steigt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 75,43 US-Dollar am Vortag auf 76,25 US-Dollar nach oben (1,08 Prozent).

Inzwischen fällt der Avalanche-Kurs um 1,70 Prozent auf 6,460 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 6,572 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Chainlink bei 8,364 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,22 Prozent im Vergleich zum Vortag (8,346 US-Dollar).

Zudem legt Sui zu. Um 1,20 Prozent verstärkt sich der Sui-Kurs um 17:11 auf 0,7510 US-Dollar, nachdem Sui am Vortag noch 0,7421 US-Dollar wert war.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: wael alreweie / Shutterstock.com