Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln.

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergab. Der Kurs verlor um 12:26 um 0,53 Prozent auf 64.297,66 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 64.642,99 US-Dollar gestanden hatte.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 1,9 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: -8,9 Prozent.

Zudem gibt Litecoin am Montagmittag nach. Um 0,39 Prozent auf 46,86 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 47,04 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um 0,12 Prozent auf 1.867,84 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.870,02 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 12:26 steht ein Minus von 0,68 Prozent auf 213,12 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 214,58 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergab. Ripple sinkt 0,34 Prozent auf 1,092 US-Dollar, nach 1,095 US-Dollar am Vortag.

Daneben fällt Monero um 0,25 Prozent auf 334,97 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 335,82 US-Dollar.

Währenddessen wird Cardano bei 0,1630 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,1659 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1879 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:26 bei 0,1872 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Montagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3263 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3271 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Binancecoin Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Binancecoin-Kurs um 0,65 Prozent auf 566,65 US-Dollar. Am Vortag standen noch 570,38 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0723 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:26 auf 0,0721 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit kann Solana Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Solana-Kurs um 0,27 Prozent auf 76,51 US-Dollar. Am Vortag standen noch 76,31 US-Dollar an der Tafel.

Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Aufwind. Um 12:26 zieht Avalanche um 1,62 Prozent auf 6,556 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 6,452 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,40 Prozent auf 8,400 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 8,367 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit muss Sui Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Sui-Kurs um 0,59 Prozent auf 0,7438 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,7482 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.net

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