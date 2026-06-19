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GFT Technologies: Endlich ist der Auftragsschub da

19.06.26 07:22 Uhr

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GFT Technologies: Endlich ist der Auftragsschub da | finanzen.net

GFT profitiert zunehmend vom Boom rund um Künstliche Intelligenz und zeigt wieder eine klare Wachstumsdynamik. Ein wachsender Auftragseingang und ehrgeizige Margenziele verleihen der Aktie weiteres Kurspotenzial.

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Zu den klaren Gewinnern des laufenden Jahres zählt die Aktie der GFT Technologies AG. Während der DAX seit Jahresanfang kaum von der Stelle gekommen ist, haben die Anteilsscheine des auf Banken und Versicherungen spezialisierten Softwarehauses um über 20 Prozent zugelegt - allein in den letzten vier Wochen waren es über 10 Prozent.

Starkes Q1

Damit trägt die Börse der Tatsache Rechnung, dass sich die Wachstumsaussichten für die Stuttgarter zuletzt deutlich verbessert haben. Nachdem das letzte Jahr mit einem nur leichten Umsatzwachstum von 2 Prozent und einem Rückgang des bereinigten EBIT um 13 Prozent noch durchwachsen ausfiel, zeigen die Zahlen zum ersten Quartal einen klaren Aufwärtstrend. So konnte das bereinigte EBIT von Januar bis März um 7 Prozent auf 16,1 Mio. Euro zulegen und auch der Umsatz kam währungsbereinigt um 5 Prozent auf 229,5 Mio. Euro voran.

Optimistische Prognose

Auch für das Gesamtjahr bleibt der Vorstand optimistisch und bekräftig trotz der makroökonomischen und geopolitischen Herausforderungen seine Prognose, die ein Wachstum von Umsatz und bereinigtem EBIT um jeweils rund 5 Prozent auf 930 bzw. 71 Mio. Euro vorsieht. Grund für den Optimismus bietet vor allem der starke Auftragsbestand, der…

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