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ISIN DE0005759807

Warburg Research

init innovation in traffic systems SE Buy

09:11 Uhr
init innovation in traffic systems SE Buy
Aktie in diesem Artikel
init innovation in traffic systems SE
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Init Innovation von 62 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die erfolgreich abgeschlossene Kapitalerhöhung verschaffe dem Digitalisierungs-Spezialisten mehr finanzielle Flexibilität gerade zum Zeitpunkt einer anziehenden operativen Dynamik, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch. Er überarbeitete sein Bewertungsmodell und sieht den Anlagehintergrund als intakt an./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: init innovation in traffic systems Buy

Unternehmen:
init innovation in traffic systems SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
46,05 €		 Abst. Kursziel*:
30,29%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
46,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,87%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
63,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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