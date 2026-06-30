init innovation in traffic systems Aktie
Marktkap. 452,86 Mio. EURKGV 23,68 Div. Rendite 1,71%
WKN 575980
ISIN DE0005759807
init innovation in traffic systems SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Init Innovation von 62 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die erfolgreich abgeschlossene Kapitalerhöhung verschaffe dem Digitalisierungs-Spezialisten mehr finanzielle Flexibilität gerade zum Zeitpunkt einer anziehenden operativen Dynamik, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch. Er überarbeitete sein Bewertungsmodell und sieht den Anlagehintergrund als intakt an./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: init innovation in traffic systems Buy
|Unternehmen:
init innovation in traffic systems SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
46,05 €
|Abst. Kursziel*:
30,29%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
46,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,87%
|
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
63,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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