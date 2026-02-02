Delivery Hero Aktie
Marktkap. 7,08 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Mit einem Verkauf von Baemin in Korea erwäge der Essenslieferdienst das zuvor noch Undenkbare, kommentierte Giles Thorne am Dienstag mit Blick auf jüngste Spekulationen in der Presse. Die Bewertung, so legten die im Pressebericht genannten Konditionen nahe, wäre ein sehr deutlicher Abschlag zur Konkurrenz ungeachtet der Tatsache, dass Baemin wieder wachse. Aber wie es oft der Fall sei bei Delivery Hero, passiere das Undenkbare oft./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
25,80 €
|Abst. Kursziel*:
35,66%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
25,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,69%
|
Analyst Name:
Giles Thorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
|15:36
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|15:06
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
