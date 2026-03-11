DAX 23.687 +0,2%ESt50 5.777 -0,3%MSCI World 4.420 -0,1%Top 10 Crypto 9,2410 -0,9%Nas 22.716 +0,1%Bitcoin 61.130 +0,5%Euro 1,1563 +0,1%Öl 97,22 +3,8%Gold 5.178 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX dreht ins Plus -- RWE besser als befürchtet -- BMW: Schwache Zahlen -- PayPay-Aktie vor IPO -- TUI, DroneShield, Ölpreise, Daimler Truck, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AIXTRON im Fokus
Top News
MLP-Aktie fällt: 2025 operativ weniger verdient- Umbau im Immobiliengeschäft belastet MLP-Aktie fällt: 2025 operativ weniger verdient- Umbau im Immobiliengeschäft belastet
RWE-Aktie trotz Gewinnrückgang höher: Milliardenoffensive und Dividende überzeugen Anleger RWE-Aktie trotz Gewinnrückgang höher: Milliardenoffensive und Dividende überzeugen Anleger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

K+S Aktie

Kaufen
Verkaufen
K+S Aktien-Sparplan
16,88 EUR +1,24 EUR +7,93 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,78 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,43%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN KSAG88

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000KSAG888

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KPLUF

Jefferies & Company Inc.

K+S Underperform

09:21 Uhr
K+S Underperform
Aktie in diesem Artikel
K+S AG
16,88 EUR 1,24 EUR 7,93%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für K+S nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Underperform" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Düngemittelproduzenten liege um fünf Prozent über dem Konsens, schrieb Marcus Dunford-Castro in seiner ersten Reaktion am Donnerstag./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: K+S

Zusammenfassung: K+S Underperform

Unternehmen:
K+S AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
15,69 €		 Abst. Kursziel*:
-36,27%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
16,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-40,76%
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu K+S AG

10:06 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:21 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
16.02.26 K+S Sell UBS AG
27.01.26 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
23.01.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu K+S AG

dpa-afx Unsicherheiten K+S-Aktie legt deutlich zu: Unternehmen startet mit Unsicherheiten ins Jahr - Gewinn könnte steigen K+S-Aktie legt deutlich zu: Unternehmen startet mit Unsicherheiten ins Jahr - Gewinn könnte steigen
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: K+S stark - Guter Ausblick und ohnehin Kriegsgewinner
StockXperts K+S: So sieht Befreiung aus!
finanzen.net K+S Aktie News: K+S zeigt sich am Vormittag freundlich
finanzen.net Aktien von CF Industries, Nutrien, K+S und Co.: Warum die Dünger-Rally die Öl-Hausse in den Schatten stellt
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX beendet den Handel im Minus
finanzen.net K+S Aktie News: Anleger greifen bei K+S am Nachmittag zu
finanzen.net K+S Aktie News: K+S am Mittag nahe Nulllinie
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX legt zum Handelsende deutlich zu
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
K+S AG zu myNews hinzufügen