K+S Aktie
Marktkap. 2,78 Mrd. EURDiv. Rendite 1,43%
WKN KSAG88
ISIN DE000KSAG888
Symbol KPLUF
K+S Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für K+S nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Underperform" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Düngemittelproduzenten liege um fünf Prozent über dem Konsens, schrieb Marcus Dunford-Castro in seiner ersten Reaktion am Donnerstag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: K+S Underperform
|Unternehmen:
K+S AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
15,69 €
|Abst. Kursziel*:
-36,27%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
16,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-40,76%
|
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
