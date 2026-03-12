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ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt K+S auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 14,50 Euro

13.03.26 18:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
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K+S AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat K+S (K+S) nach Jahreszahlen von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, den fairen Wert je Aktie aber von 12,00 auf 14,50 Euro angehoben. Der Düngerkonzern habe solide und im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten, schrieb Axel Herlinghaus am Freitag. Der jüngste Kurssprung der Papiere hänge derweil nicht mit den Resultaten, sondern mit Spekulationen darüber zusammen, dass sich eine länger hinziehende Sperrung der Straße von Hormus im Zuge des Iran-Krieges positiv auf die Gewinne auswirken wird. Die Blockade könnte aber durch Diplomatie oder einen (Trump-typischen) USA-/Iran-Deal zügig enden, womit der Preisschock nur

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temporär wäre. Gleichzeitig könnte es sein, dass Landwirte - unter Stickstoff- und Phosphat-bedingtem Margendruck in den "Kali-Sparmodus" gehen./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 15:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 15:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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12:21K+S SellDeutsche Bank AG
12.03.2026K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
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28.11.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
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12.11.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
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17:31K+S VerkaufenDZ BANK
12:21K+S SellDeutsche Bank AG
12.03.2026K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
16.02.2026K+S SellUBS AG
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