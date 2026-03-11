JP Morgan Chase & Co.

K+S Neutral

10:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 12,70 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ziele des Düngemittelherstellers für das laufende Jahr lägen leicht über den Erwartungen, schrieb Angelina Glazova in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: K+S