DAX 23.585 -0,2%ESt50 5.762 -0,6%MSCI World 4.416 -0,2%Top 10 Crypto 9,1350 -2,0%Nas 22.716 +0,1%Bitcoin 60.463 -0,6%Euro 1,1546 -0,1%Öl 98,12 +4,8%Gold 5.176 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Gerresheimer A0LD6E Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise steigen: DAX schwächer -- Verluste in Asien -- RWE mit Gewinnrückgang -- Zalando kauft eigene Aktien zurück -- BMW mir schwachen Zahlen -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, AIXTRON im Fokus
Top News
BioNTech-Aktie: Krebsforschung & Corona-Impfstoff - So wurde das Unternehmen BioNTech zum Überflieger BioNTech-Aktie: Krebsforschung & Corona-Impfstoff - So wurde das Unternehmen BioNTech zum Überflieger
DZ BANK gibt Rheinmetall-Aktie Kaufen DZ BANK gibt Rheinmetall-Aktie Kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

K+S Aktie

Kaufen
Verkaufen
K+S Aktien-Sparplan
16,68 EUR +1,04 EUR +6,65 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,78 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,43%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN KSAG88

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000KSAG888

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KPLUF

JP Morgan Chase & Co.

K+S Neutral

10:06 Uhr
K+S Neutral
Aktie in diesem Artikel
K+S AG
16,68 EUR 1,04 EUR 6,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 12,70 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ziele des Düngemittelherstellers für das laufende Jahr lägen leicht über den Erwartungen, schrieb Angelina Glazova in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: K+S

Zusammenfassung: K+S Neutral

Unternehmen:
K+S AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
12,70 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
16,05 €		 Abst. Kursziel*:
-20,87%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
16,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-23,86%
Analyst Name:
Angelina Glazova 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu K+S AG

10:06 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:21 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
16.02.26 K+S Sell UBS AG
27.01.26 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
23.01.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu K+S AG

dpa-afx Unsicherheiten K+S-Aktie legt zu: Unternehmen startet mit Unsicherheiten ins Jahr - Gewinn könnte steigen K+S-Aktie legt zu: Unternehmen startet mit Unsicherheiten ins Jahr - Gewinn könnte steigen
finanzen.net K+S Aktie News: K+S zeigt sich am Vormittag freundlich
finanzen.net Aktien von CF Industries, Nutrien, K+S und Co.: Warum die Dünger-Rally die Öl-Hausse in den Schatten stellt
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX beendet den Handel im Minus
finanzen.net K+S Aktie News: Anleger greifen bei K+S am Nachmittag zu
finanzen.net K+S Aktie News: K+S am Mittag nahe Nulllinie
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX legt zum Handelsende deutlich zu
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX klettert nachmittags
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX klettert am Mittag deutlich
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
K+S AG zu myNews hinzufügen