NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S mit einem Kursziel von 12,70 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Angelina Glazova passte ihr Bewertungsmodell am Donnerstagabend an die jüngsten Entwicklungen am Kali-Markt sowie Gespräche mit dem Management an. Die Ergebnisse des vierten Quartals erwartet sie ohne größere Überraschungen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 19:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Angelina Glazova
