DAX 24.856 +1,2%ESt50 5.956 +1,3%MSCI World 4.501 +0,0%
DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen leicht im Plus -- Intel mit Umsatzrückgang -- BASF mit stärkerem Gewinnrückgang als erwartet -- Goldpreis, Nintendo im Fokus
K+S Aktie

13,70 EUR +0,16 EUR +1,18 %
STU
Marktkap. 2,45 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,43%
WKN KSAG88

ISIN DE000KSAG888

Symbol KPLUF

JP Morgan Chase & Co.

K+S Neutral

08:01 Uhr
K+S Neutral
K+S AG
13,70 EUR 0,16 EUR 1,18%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S mit einem Kursziel von 12,70 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Angelina Glazova passte ihr Bewertungsmodell am Donnerstagabend an die jüngsten Entwicklungen am Kali-Markt sowie Gespräche mit dem Management an. Die Ergebnisse des vierten Quartals erwartet sie ohne größere Überraschungen./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 19:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: K+S Neutral

Unternehmen:
K+S AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
12,70 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
13,82 €		 Abst. Kursziel*:
-8,10%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
13,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,30%
Analyst Name:
Angelina Glazova 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu K+S AG

08:01 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 K+S Sell UBS AG
01.12.25 K+S Buy Warburg Research
28.11.25 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.11.25 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu K+S AG

finanzen.net K+S Aktie News: K+S am Nachmittag mit stabiler Tendenz
finanzen.net K+S Aktie News: K+S am Mittag höher
finanzen.net K+S Aktie News: K+S am Donnerstagvormittag stärker
finanzen.net Verluste in Frankfurt: So steht der MDAX am Dienstagnachmittag
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX fällt am Mittag
finanzen.net MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in K+S von vor einem Jahr verdient
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: MDAX schwächelt letztendlich
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: K+S Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Christian H. Meyer, buy
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Christina Daske, buy
EQS Group EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Carin-Martina Tröltzsch, buy
