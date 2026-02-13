K+S Aktie
Marktkap. 2,62 Mrd. EURDiv. Rendite 1,43%
WKN KSAG88
ISIN DE000KSAG888
Symbol KPLUF
K+S Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für K+S auf "Sell" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Die jüngste Kursrally in der Chemiebranche sei nicht durch fundamentale Daten gestützt, insbesondere nicht im Untersektor der diversifizierten Chemieunternehmen, schrieb Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie habe größtenteils die Hoffnung widergespiegelt, dass die starken US-ISM-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe im Januar eine weltweite Produktionsvolumenerholung und China signifikante Kapazitätsschließungen ankündigen werde und dass die EU Maßnahmen zur Unterstützung der Branche ergreifen könnte./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: K+S Sell
|Unternehmen:
K+S AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
10,50 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
14,41 €
|Abst. Kursziel*:
-27,13%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
14,41 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-27,13%
|
Analyst Name:
Geoff Haire
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
