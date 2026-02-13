DAX 24.868 -0,2%ESt50 5.984 +0,0%MSCI World 4.508 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.752 -0,3%Euro 1,1855 -0,2%Öl 68,22 +0,7%Gold 4.984 -1,2%
K+S Aktie

WKN KSAG88

ISIN DE000KSAG888

Symbol KPLUF

K+S AG
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für K+S auf "Sell" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Die jüngste Kursrally in der Chemiebranche sei nicht durch fundamentale Daten gestützt, insbesondere nicht im Untersektor der diversifizierten Chemieunternehmen, schrieb Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie habe größtenteils die Hoffnung widergespiegelt, dass die starken US-ISM-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe im Januar eine weltweite Produktionsvolumenerholung und China signifikante Kapazitätsschließungen ankündigen werde und dass die EU Maßnahmen zur Unterstützung der Branche ergreifen könnte./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: K+S Sell

Unternehmen:
K+S AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
10,50 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
14,41 €		 Abst. Kursziel*:
-27,13%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
14,41 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-27,13%
Analyst Name:
Geoff Haire 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu K+S AG

