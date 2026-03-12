DAX 23.541 -0,2%ESt50 5.746 -0,1%MSCI World 4.356 -0,2%Top 10 Crypto 9,5530 +4,3%Nas 22.312 -1,8%Bitcoin 63.109 +3,1%Euro 1,1469 -0,4%Öl 100,2 -1,6%Gold 5.093 +0,0%
Rheinmetall Deutsche Bank Lufthansa Siemens Energy NVIDIA SAP DroneShield Allianz BioNTech BASF TUI Volkswagen (VW) vz. Deutsche Telekom RENK Zalando
Heute im Fokus
Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX leichter -- Adobe sucht neuen Chef - Zahlen übertreffen Erwartungen -- Porsche, Allianz, Mercedes-Benz, Rüstungsaktien, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Zalando-Analyse: Aktie von UBS AG mit Buy bewertet Zalando-Analyse: Aktie von UBS AG mit Buy bewertet
Hold-Note für Brenntag SE-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG Hold-Note für Brenntag SE-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
K+S Aktie

18,48 EUR +0,77 EUR +4,35 %
STU
Marktkap. 3,2 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,43%
WKN KSAG88

ISIN DE000KSAG888

Symbol KPLUF

Deutsche Bank AG

K+S Sell

12:21 Uhr
K+S Sell
K+S AG
18,48 EUR 0,77 EUR 4,35%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat K+S mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Sell" belassen. Der Düngerkonzern habe ein ordentliches Quartal hinter sich, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Geschäftszahlen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe den Konsens übertroffen und seine weitgehend erfüllt. Die Auswirkungen des Iran-Kriegs seien ein wichtiger Faktor./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: K+S Sell

Unternehmen:
K+S AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
18,37 €		 Abst. Kursziel*:
-45,56%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
18,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-45,89%
Analyst Name:
Tristan Lamotte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu K+S AG

12:21 K+S Sell Deutsche Bank AG
12.03.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.03.26 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
16.02.26 K+S Sell UBS AG
27.01.26 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu K+S AG

dpa-afx Iran-Krieg treibt Preis Düngerpreise im Blick: K+S steigt auf Hoch seit April 2023 Düngerpreise im Blick: K+S steigt auf Hoch seit April 2023
StockXperts K+S: Kann es so weitergehen?
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX sackt zum Start des Freitagshandels ab
finanzen.net K+S Aktie News: K+S steigt am Vormittag
EQS Group EQS-AFR: K+S Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Zahlungsberichten gemäß § 116 WpHG
EQS Group EQS-AFR: K+S Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
finanzen.net XETRA-Handel MDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge
dpa-afx K+S-Aktie legt deutlich zu: Unsicherer Start ins Jahr - Gewinn könnte steigen
finanzen.net K+S Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit K+S ein
EQS Group EQS-AFR: K+S Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of payment reports according to Article 116 WpHG
EQS Group EQS-AFR: K+S Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
