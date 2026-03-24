JP Morgan Chase & Co.

K+S Neutral

15:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für K+S von 12,70 auf 13,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Konflikt im Nahen Osten dürfte die Ergebnisse des Düngerkonzerns weniger stark belasten als zunächst befürchtet, schrieb Angelina Glazova in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf Basis der kürzlich gemeldeten soliden Zahlen zum vierten Quartal sowie der neuen Geschäftsziele habe sie ihre Ergebnisprognosen (Ebitda) für 2026 und 2027 erhöht./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 21:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: K+S