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Symbol KPLUF

JP Morgan Chase & Co.

K+S Neutral

15:26 Uhr
K+S Neutral
Aktie in diesem Artikel
K+S AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für K+S von 12,70 auf 13,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Konflikt im Nahen Osten dürfte die Ergebnisse des Düngerkonzerns weniger stark belasten als zunächst befürchtet, schrieb Angelina Glazova in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf Basis der kürzlich gemeldeten soliden Zahlen zum vierten Quartal sowie der neuen Geschäftsziele habe sie ihre Ergebnisprognosen (Ebitda) für 2026 und 2027 erhöht./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 21:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: K+S

Zusammenfassung: K+S Neutral

Unternehmen:
K+S AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
13,70 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
16,24 €		 Abst. Kursziel*:
-15,64%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
16,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,36%
Analyst Name:
Angelina Glazova 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,12 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu K+S AG

15:26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
13.03.26 K+S Verkaufen DZ BANK
13.03.26 K+S Sell Deutsche Bank AG
12.03.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
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