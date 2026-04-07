Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie
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Marktkap. 10,75 Mrd. EURKGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
WKN 578580
ISIN DE0005785802
Symbol FMCQF
AI Analyse
Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Blutwäschespezialist habe zwar erneut deutlich positiv überrascht, schrieb Graham Doyle in einer ersten Reaktion am Dienstag. Doch die zurückgeschraubten Ergebnisziele signalisierten einen Rückgang des Gewinns vor Zinsen und Steuern im Schlussquartal um ein Viertel./rob/la/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius Medical Care
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
41,33 €
|Abst. Kursziel*:
-12,90%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
41,41 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,06%
|
Analyst Name:
Graham Doyle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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