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Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

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41,41 EUR +1,13 EUR +2,81 %
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Symbol FMCQF

AI Analyse

UBS AG

Fresenius Medical Care (FMC) St Sell

13:16 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
Aktie in diesem Artikel
Fresenius Medical Care (FMC) St.
41,41 EUR 1,13 EUR 2,81%
Charts| News| Analysen
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Blutwäschespezialist habe zwar erneut deutlich positiv überrascht, schrieb Graham Doyle in einer ersten Reaktion am Dienstag. Doch die zurückgeschraubten Ergebnisziele signalisierten einen Rückgang des Gewinns vor Zinsen und Steuern im Schlussquartal um ein Viertel./rob/la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
41,33 €		 Abst. Kursziel*:
-12,90%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
41,41 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,06%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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