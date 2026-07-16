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Gold, Öl & Co.

Gold, Öl, Weizen & Co. am Mittag

17.07.26 13:17 Uhr
Gold, Öl, Weizen & Co. am Mittag | finanzen.net

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.166,25 USD 16,15 USD 0,51%
News
Baumwolle
0,77 USD -0,01 USD -1,35%
News
Bleipreis
1.830,20 USD 34,35 USD 1,91%
News
Dieselpreis Benzin
2,14 EUR 0,09 EUR 4,24%
News
EEX Strompreis Phelix DE
109,50 EUR -0,40 EUR -0,36%
News
Erdgaspreis - TTF
53,65 EUR -0,90 EUR -1,65%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,87 USD 0,01 USD 0,38%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
3.995,59 USD 22,61 USD 0,57%
News
Haferpreis
3,40 USD -0,06 USD -1,66%
News
Heizölpreis
108,05 USD 1,59 USD 1,49%
News
Holzpreis
634,50 USD 17,00 USD 2,75%
News
Kaffeepreis
3,12 USD -0,09 USD -2,80%
News
Kakaopreis
4.255,00 GBP 156,00 GBP 3,81%
News
Kohlepreis
119,55 USD -0,25 USD -0,21%
News
Kupferpreis
13.563,35 USD 26,45 USD 0,20%
News
Lebendrindpreis
2,27 USD -0,03 USD -1,42%
News
Mageres Schwein Preis
1,00 USD 0,05 USD 5,36%
News
Maispreis
4,41 USD USD -0,06%
News
Mastrindpreis
3,47 USD -0,03 USD -0,96%
News
Milchpreis
15,75 USD -0,01 USD -0,06%
News
Naphthapreis (European)
715,27 USD -4,56 USD -0,63%
News
Nickelpreis
17.149,00 USD 645,00 USD 3,91%
News
Ölpreis (Brent)
85,99 USD 1,76 USD 2,09%
News
Ölpreis (WTI)
80,85 USD 1,90 USD 2,41%
News
Orangensaftpreis
1,34 USD -0,05 USD -3,64%
News
Palladiumpreis
1.246,00 USD -25,50 USD -2,01%
News
Palmölpreis
4.537,00 MYR 7,00 MYR 0,15%
News
Platinpreis
1.579,50 USD -55,00 USD -3,36%
News
Rapspreis
536,25 EUR -4,75 EUR -0,88%
News
Reispreis
13,96 USD -0,06 USD -0,43%
News
Silberpreis
55,46 USD -0,07 USD -0,13%
News
Sojabohnenmehlpreis
321,30 USD -1,60 USD -0,50%
News
Sojabohnenölpreis
0,74 USD 0,01 USD 1,63%
News
Sojabohnenpreis
11,96 USD 0,01 USD 0,08%
News
Super Benzin
2,12 EUR 0,06 EUR 2,67%
News
Weizenpreis
228,75 EUR -2,75 EUR -1,19%
News
Zinkpreis
3.589,85 USD 36,75 USD 1,03%
News
Zinnpreis
52.852,00 USD 148,50 USD 0,28%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD 1,32%
News

Der Goldpreis ist am Mittag geklettert. Um 13:13 Uhr legte der Goldpreis um 0,49 Prozent auf 3.992,31 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 3.972,98 US-Dollar gehandelt worden war.

Nach 55,53 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Freitagmittag um -0,29 Prozent auf 55,37 US-Dollar gesunken.

Daneben wertet der Platinpreis um 13:13 Uhr ab. Es geht -3,46 Prozent auf 1.578,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.634,50 US-Dollar stand.

Zudem fällt der Palladiumpreis. Um -2,04 Prozent reduziert sich der Palladiumpreis um 13:12 Uhr auf 1.245,50 US-Dollar, nachdem der Palladiumpreis am Vortag noch bei 1.271,50 US-Dollar lag.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 85,82 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vortag (84,23 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Plus. Im Vergleich zum Vortag (78,95 US-Dollar) geht es um 2,44 Prozent auf 80,88 US-Dollar nach oben.

Zudem zeigt sich der Baumwolle im Sinkflug. Um 11:41 Uhr gibt der Baumwolle um -1,35 Prozent auf 0,77 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,78 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Haferpreis bei 3,40 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,66 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,46 US-Dollar).

Daneben sinkt der Kaffeepreis um -2,99 Prozent auf 3,12 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,21 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Kakaopreis um 3,03 Prozent auf 4.223,00 Britische Pfund. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4.099,00 Britische Pfund.

Indessen reduziert sich der Maispreis um -0,28 Prozent auf 4,40 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,42 US-Dollar.

Nach 11,95 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Freitagmittag um -0,06 Prozent auf 11,94 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenmehlpreis um -0,65 Prozent auf 320,80 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 322,90 US-Dollar.

Derweil notiert der Sojabohnenölpreis bei 0,74 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,72 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,49 Prozent.

Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,14 US-Dollar) geht es um 1,45 Prozent auf 0,15 US-Dollar nach oben.

Daneben verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,35 Prozent auf 2,87 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,86 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Heizölpreis um 1,74 Prozent auf 108,31 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 106,46 US-Dollar.

Zudem gibt der Kohlepreis am Freitagmittag nach. Um -0,33 Prozent auf 119,40 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Kohlepreis bei 119,80 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pete Saloutos / Shutterstock.com

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