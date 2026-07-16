Gold, Öl, Weizen & Co. am Mittag
Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.
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Der Goldpreis ist am Mittag geklettert. Um 13:13 Uhr legte der Goldpreis um 0,49 Prozent auf 3.992,31 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 3.972,98 US-Dollar gehandelt worden war.
Nach 55,53 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Freitagmittag um -0,29 Prozent auf 55,37 US-Dollar gesunken.
Daneben wertet der Platinpreis um 13:13 Uhr ab. Es geht -3,46 Prozent auf 1.578,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.634,50 US-Dollar stand.
Zudem fällt der Palladiumpreis. Um -2,04 Prozent reduziert sich der Palladiumpreis um 13:12 Uhr auf 1.245,50 US-Dollar, nachdem der Palladiumpreis am Vortag noch bei 1.271,50 US-Dollar lag.
Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 85,82 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vortag (84,23 US-Dollar).
Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Plus. Im Vergleich zum Vortag (78,95 US-Dollar) geht es um 2,44 Prozent auf 80,88 US-Dollar nach oben.
Zudem zeigt sich der Baumwolle im Sinkflug. Um 11:41 Uhr gibt der Baumwolle um -1,35 Prozent auf 0,77 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,78 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen wird der Haferpreis bei 3,40 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,66 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,46 US-Dollar).
Daneben sinkt der Kaffeepreis um -2,99 Prozent auf 3,12 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,21 US-Dollar.
Daneben verstärkt sich der Kakaopreis um 3,03 Prozent auf 4.223,00 Britische Pfund. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4.099,00 Britische Pfund.
Indessen reduziert sich der Maispreis um -0,28 Prozent auf 4,40 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,42 US-Dollar.
Nach 11,95 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Freitagmittag um -0,06 Prozent auf 11,94 US-Dollar gesunken.
Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenmehlpreis um -0,65 Prozent auf 320,80 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 322,90 US-Dollar.
Derweil notiert der Sojabohnenölpreis bei 0,74 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,72 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,49 Prozent.
Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,14 US-Dollar) geht es um 1,45 Prozent auf 0,15 US-Dollar nach oben.
Daneben verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,35 Prozent auf 2,87 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,86 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Heizölpreis um 1,74 Prozent auf 108,31 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 106,46 US-Dollar.
Zudem gibt der Kohlepreis am Freitagmittag nach. Um -0,33 Prozent auf 119,40 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Kohlepreis bei 119,80 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
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