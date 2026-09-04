Gold, Heizöl, Silber & Co. am Samstagvormittag
So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.
Werte in diesem Artikel
Der Goldpreis hat sich am Vormittag kaum bewegt. Um 10:10 Uhr tendierte er bei 4.428,95 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.428,95 US-Dollar).
Redaktion finanzen.net
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