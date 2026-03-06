Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Gewinne

Index im Blick

Der NASDAQ 100 beendete den Montagshandel im Plus.

Am Montag steht der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 1,32 Prozent im Plus bei 24.967,25 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,866 Prozent schwächer bei 24.429,67 Punkten, nach 24.643,01 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 24.289,23 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.019,16 Punkten lag.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 09.02.2026, mit 25.268,14 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 09.12.2025, bei 25.668,69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, einen Stand von 20.201,37 Punkten auf.

Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,948 Prozent ein. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 26.165,08 Punkten. Bei 24.289,23 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell KLA-Tencor (+ 6,29 Prozent auf 1.429,10 USD), Lam Research (+ 5,93 Prozent auf 211,15 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5,33 Prozent auf 202,68 USD), Micron Technology (+ 5,14 Prozent auf 389,32 USD) und ASML (+ 5,00 Prozent auf 1.357,42 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Charter A (-4,06 Prozent auf 222,81 USD), Cisco (-3,09 Prozent auf 76,21 USD), Fiserv (-2,87 Prozent auf 61,29 USD), Comcast (-2,73 Prozent auf 31,04 USD) und Axon Enterprise (-2,60 Prozent auf 559,06 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 47.735.991 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,737 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,84 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,54 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

