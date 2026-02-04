DAX 24.464 -0,6%ESt50 5.920 -0,8%MSCI World 4.465 -0,9%Top 10 Crypto 8,6320 -11,7%Nas 22.709 -0,9%Bitcoin 57.547 -7,2%Euro 1,1794 -0,1%Öl 67,53 -2,1%Gold 4.858 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 PayPal A14R7U Siemens 723610 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich in Rot -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, SAP, Arm, Softwareaktien, Wolfspeed, Snap im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Bitcoin, Silber und Nasdaq - starke Abgaben - Autos schwach  Hot Stocks heute: Bitcoin, Silber und Nasdaq - starke Abgaben - Autos schwach 
Analyst sieht Verdopplungspotenzial für D-Wave-Aktie - trotz aktueller Schwäche Analyst sieht Verdopplungspotenzial für D-Wave-Aktie - trotz aktueller Schwäche
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BMW Aktie

Kaufen
Verkaufen
BMW Aktien-Sparplan
88,74 EUR -2,16 EUR -2,38 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 55,22 Mrd. EUR

KGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 519000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005190003

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BAMXF

JP Morgan Chase & Co.

BMW Overweight

17:31 Uhr
BMW Overweight
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
88,74 EUR -2,16 EUR -2,38%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. In China dürften sich Absatzzahlen der Premiumhersteller in diesem Jahr stabilisieren, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Dies gelte insbesondere für BMW und Audi./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 15:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 15:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KENCKOphotography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Overweight

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
87,90 €		 Abst. Kursziel*:
13,77%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
88,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,69%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
98,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BMW AG

17:31 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.02.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 BMW Underweight Barclays Capital
19.01.26 BMW Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu BMW AG

finanzen.net BMW-Analyse im Blick Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: BMW-Aktie mit Hold Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: BMW-Aktie mit Hold
finanzen.net BMW-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt
dpa-afx BMW-Aktie verliert: Recycling-Deal mit Lidl-Schwester PreZero
finanzen.net BMW Aktie News: BMW am Nachmittag mit Einbußen
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX verliert am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag leichter
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag leichter
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX notiert am Donnerstagmittag im Minus
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Mittag
Irish Times Man who fraudulently used property developer’s bank details to buy BMW SUV jailed
Korea Times BMW 7 Series tops imported large sedan sales again
RTE.ie BMW sales decline amid weaker demand in US and China
Korea Times Imported car sales jump nearly 17% in 2025; BMW tops list for 3rd year
Business Times BMW names veteran Nedeljkovic as CEO to tackle China, Tesla
Financial Times BMW chief to leave after 35 years at carmaker
MarketWatch My friend cosigned a loan for a BMW, but the driver defaulted. They’re both on the hook for $5K. What happens now?
Business Times BMW mulls adding range-extending engines to EV models in China
RSS Feed
BMW AG zu myNews hinzufügen