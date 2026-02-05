FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Compass Group-Aktionäre freuen

Aktie mit Rendite

Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Compass Group-Dividende aus.

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Compass Group am 05.02.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 0,49 GBP. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vorjahresvergleich um 2,08 Prozent. Alles in allem zahlt Compass Group 801,93 Mio. GBP an Aktionäre. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Gesamtausschüttung noch bei 759,80 Mio. GBP angesetzt wurde.

Entwicklung der Dividendenrendite

Zum London-Schluss notierte das Compass Group-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 21,79 GBP. Am 06.02.2026 wird die Compass Group-Aktie Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Compass Group-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anleger überwiesen. Der Compass Group-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 1,94 Prozent. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 1,99 Prozent.

Gegenüberstellung von Compass Group-Aktienkurs und realer Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Compass Group-Kurs via London 13,05 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Plus von 44,59 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie Compass Group

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0,73 USD voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 2,37 Prozent ansteigen.

Hauptdaten von Dividenden-Titel Compass Group

Die Marktkapitalisierung des FTSE 100-Unternehmens Compass Group steht aktuell bei 36,981 Mrd. GBP. Dividenden-Aktie Compass Group besitzt aktuell ein KGV von 30,00. Der Umsatz von Compass Group belief sich in 2025 auf 35,286 Mrd. GBP. Das EPS summierte sich derweil auf 0,84 GBP.

Redaktion finanzen.net