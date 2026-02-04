FTSE 100-Titel Sage-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Sage Aktionären eine Freude
Sage-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Sage-Ausschüttung aus.
Werte in diesem Artikel
Im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Sage am 05.02.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,22 GBP je Aktie vereinbart. Damit wurde die Sage-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 10,00 Prozent angezogen. Insgesamt wurde entschieden 207,00 Mio. GBP an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 4,02 Prozent.
Sage-Qualitätsdividendenrendite
Am Tag der Hauptversammlung ging die Sage-Aktie via London bei einem Wert von 8,71 GBP aus dem Geschäft. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Sage, demnach wird die Sage-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Sage-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Investoren vorgenommen. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Sage-Anteilsscheins 1,99 Prozent. Somit sank die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 2,00 Prozent.
Vergleich von Sage-Aktienkurs und tatsächlicher Rendite
Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Sage-Aktienkurs via London 46,65 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 232,98 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.
Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Sage
Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,23 GBP. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 2,64 Prozent anziehen.
Basisinformationen zu Dividenden-Titel Sage
Die Börsenbewertung des FTSE 100-Unternehmens Sage steht aktuell bei 8,233 Mrd. GBP. Das Sage-KGV beläuft sich aktuell auf 29,15. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Sage auf 2,513 Mrd.GBP, das EPS machte 0,38 GBP aus.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Sage
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sage
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Sage News
Bildquellen: Jirsak / Shutterstock