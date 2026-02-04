DAX24.607 +0,5%Est505.963 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6500 +3,8%Nas22.541 -1,6%Bitcoin56.425 +5,7%Euro1,1794 +0,1%Öl67,19 -0,2%Gold4.910 +2,8%
FTSE 100-Titel Sage-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Sage Aktionären eine Freude

06.02.26 14:03 Uhr
Sage-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Sage-Ausschüttung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sage PLC
9,81 EUR 0,25 EUR 2,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Sage am 05.02.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,22 GBP je Aktie vereinbart. Damit wurde die Sage-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 10,00 Prozent angezogen. Insgesamt wurde entschieden 207,00 Mio. GBP an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 4,02 Prozent.

Sage-Qualitätsdividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging die Sage-Aktie via London bei einem Wert von 8,71 GBP aus dem Geschäft. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Sage, demnach wird die Sage-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Sage-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Investoren vorgenommen. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Sage-Anteilsscheins 1,99 Prozent. Somit sank die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 2,00 Prozent.

Vergleich von Sage-Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Sage-Aktienkurs via London 46,65 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 232,98 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Sage

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,23 GBP. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 2,64 Prozent anziehen.

Basisinformationen zu Dividenden-Titel Sage

Die Börsenbewertung des FTSE 100-Unternehmens Sage steht aktuell bei 8,233 Mrd. GBP. Das Sage-KGV beläuft sich aktuell auf 29,15. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Sage auf 2,513 Mrd.GBP, das EPS machte 0,38 GBP aus.

Redaktion finanzen.net

