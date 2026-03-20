Vonovia-Aktie fällt nach Kurszielsenkung durch Goldman Sachs
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 36,60 auf 32,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.
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Analyst Jonathan Kownator hob am Montag in seinem Resümee des Geschäftsberichts den schnelleren Schuldenabbau hervor, den der Immobilienkonzern avisierte. Sein Kursziel passte er aber vor allem an höhere Zinsen an.
Die Vonovia SE-Aktie gibt auf XETRA zeitweise 0,28 Prozent auf 21,38 Euro nach.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 06:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Bildquellen: Vonovia SE