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Strategischer Verkauf

Delivery Hero-Aktie gegen den Trend mit Gewinnen: Grab Holdings übernimmt foodpanda-Geschäft in Taiwan

23.03.26 09:42 Uhr
Delivery Hero-Aktie hebt ab: Grab Holdings schnappt sich foodpanda Taiwan | finanzen.net

Der Berliner Essenslieferdienst Delivery Hero trennt sich in einem Millionen-Deal von seinem Taiwan-Geschäft.

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• Delivery Hero trennt sich von foodpanda Geschäft in Taiwan
• Kapitalstruktur soll verbessert werden
• Es handelt sich um eine strategische Unternehmensentscheidung

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Delivery Hero hat am 23. März 2026 einen Kaufvertrag mit Grab Holdings Holdings Limited unterzeichnet, der den Verkauf der foodpanda-Aktivitäten in Taiwan vorsieht. Die Transaktion umfasst die operative Tochtergesellschaft Foodpanda Taiwan Co., Ltd. und soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 abgeschlossen werden.

Kaufpreis und Transaktionsstruktur

Für die Übernahme zahlt Grab auf Cash- und Debt-Free-Basis einen Betrag von 600 Millionen US-Dollar in bar. Der finale Kaufpreis kann noch bestimmten Anpassungen unterliegen. Die Vollziehung der Übernahme steht unter dem Vorbehalt marktüblicher aufschiebender Bedingungen sowie erforderlicher behördlicher Freigaben, einschließlich der fusionskontrollrechtlichen Genehmigung und wird in der zweiten Jahreshälfte 2026 erwartet. Beide Parteien haben Sicherungsmechanismen vereinbart, darunter eine Break-Fee-Regelung, um die enge Kooperation während des Vollzugsprozesses zu gewährleisten.

Verwendung der Nettoerlöse

Delivery Hero plant, die aus dem Verkauf erzielten Nettoerlöse vorrangig zur Schuldentilgung einzusetzen. Dadurch soll die Kapitalstruktur des Konzerns verbessert werden. Darüber hinaus sind die Mittel für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen, um die Kapitalstruktur weiter zu stärken. Diese strategische Entscheidung unterstreicht die Fokussierung des Unternehmens auf finanzielle Stabilität und Flexibilität.

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Wirtschaftliche Leistung des Taiwan-Geschäfts

Das foodpanda-Geschäft in Taiwan erwirtschaftete im Gesamtjahr 2025 ein Bruttowarenumsatzvolumen (GMV) von 1,5 Milliarden Euro. Dieser Wert basiert auf einem Wechselkurs von 1 Euro zu 35,2 Taiwan-Dollar. Zudem erzielte die Einheit ein positives bereinigtes EBITDA vor Konzernkostenallokation. Die solide Performance zeigt die Marktstellung des Geschäfts in der Region und macht es zu einem attraktiven Asset für Grab.

Grab erweitert regionale Präsenz

Für Grab Holdings Limited bedeutet die Übernahme einen wichtigen Schritt zur Expansion in Ostasien. Das südostasiatische Technologieunternehmen, das in verschiedenen Bereichen wie Fahrdienstvermittlung und Lieferservices tätig ist, kann durch die Integration von foodpanda Taiwan seine Marktposition in der Region weiter ausbauen. Die Übernahme ergänzt das bestehende Portfolio und eröffnet neue Wachstumschancen im taiwanesischen Markt.

Strategische Neuausrichtung bei Delivery Hero

Der Verkauf der Taiwan-Aktivitäten ist Teil einer umfassenderen strategischen Neuausrichtung von Delivery Hero. Das Unternehmen konzentriert sich zunehmend auf Kernmärkte und profitable Geschäftsbereiche. Durch den Abbau von Schulden und die Optimierung des Portfolios strebt der Konzern eine nachhaltigere Geschäftsentwicklung an.

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Die Aktie von Delivery Hero gewinnt auf XETRA zeitweise 4,19 Prozent auf 15,93 Euro.

Thomas Zoller, Melanie Schürmann Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Delivery Hero

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Analysen zu Delivery Hero

DatumRatingAnalyst
19.03.2026Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.03.2026Delivery Hero OverweightBarclays Capital
10.03.2026Delivery Hero BuyUBS AG
09.03.2026Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
06.03.2026Delivery Hero OverweightBarclays Capital
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06.03.2026Delivery Hero OverweightBarclays Capital
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02.03.2026Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
05.02.2026Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
10.12.2025Delivery Hero NeutralCitigroup Corp.
21.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
14.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.06.2022Delivery Hero HoldHSBC
14.02.2022Delivery Hero HoldHSBC
07.01.2019Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
13.11.2018Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

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