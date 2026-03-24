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WKN A2E4K4

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ISIN DE000A2E4K43

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Symbol DLVHF

JP Morgan Chase & Co.

Delivery Hero Overweight

10:06 Uhr
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero nach endgültigen Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung den starken Free Cashflow. Er monierte aber den Ausblick auf den operativen Gewinn (Ebitda), der etwas schwächer als erwartet sei./rob/tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:56 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
15,77 €		 Abst. Kursziel*:
77,50%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
15,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
78,34%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,99 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:06 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.03.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
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