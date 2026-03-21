DAX21.921 -2,1%Est505.395 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0800 ±0,0%Nas21.648 -2,0%Bitcoin59.707 +1,7%Euro1,1492 -0,6%Öl113,2 +3,3%Gold4.257 -5,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Siemens 723610 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Ultimatum treibt den Ölpreis: DAX mit düsterem Wochenstart unter 22.000 -- Asiens Börsen tiefrot -- Rheinmetall will F126-Fregatten-Bau beschleunigen -- Gold, Silber, Erdgas, Ölaktien im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Blick: Musk kündigt Produktionsstart für Optimus-Roboter an Tesla-Aktie im Blick: Musk kündigt Produktionsstart für Optimus-Roboter an
Nordex-Aktie deutlich tiefer: Auftrag aus Serbien über 70 MW erhalten Nordex-Aktie deutlich tiefer: Auftrag aus Serbien über 70 MW erhalten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Vonovia SE-Analyse im Fokus

Goldman Sachs Group Inc. bescheinigt Buy für Vonovia SE-Aktie

23.03.26 11:07 Uhr
Goldman Sachs Group Inc. ändert die Perspektive: Neues Rating für Vonovia SE-Aktie | finanzen.net

Goldman Sachs Group Inc. hat die Vonovia SE-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
20,20 EUR -1,06 EUR -4,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 36,60 auf 32,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator hob am Montag in seinem Resümee des Geschäftsberichts den schnelleren Schuldenabbau hervor, den der Immobilienkonzern avisierte. Sein Kursziel passte er aber vor allem an höhere Zinsen an.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Vonovia SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Vonovia SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:51 Uhr mit Abschlägen von 5,4 Prozent bei 20,28 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 58,28 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE-Aktien beläuft sich auf 2.963.360 Stück. Auf Jahressicht 2026 verlor die Aktie um 17,4 Prozent. Am 07.05.2026 dürfte Vonovia SE die Bilanz für Q1 2026 veröffentlichen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 06:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Vonovia SE

Nachrichten zu Vonovia SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
11:16Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
11:06Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.03.2026Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.03.2026Vonovia SE KaufenDZ BANK
20.03.2026Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11:16Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
11:06Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.03.2026Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.03.2026Vonovia SE KaufenDZ BANK
20.03.2026Vonovia SE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.03.2026Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
01.12.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.03.2026Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen