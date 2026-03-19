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Marktkap. 18,33 Mrd. EUR

Div. Rendite 4,16%
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WKN A1ML7J

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ISIN DE000A1ML7J1

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Symbol VNNVF

JP Morgan Chase & Co.

Vonovia SE Overweight

21:21 Uhr
Vonovia SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
Vonovia SE
21,30 EUR -0,58 EUR -2,65%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vonovia nach den veröffentlichten Jahreszahlen von 36 auf 34,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Wegen der aktuell vorhandenen Unsicherheit senkte Neil Green in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Annahmen zum Kapitalwachstum. Außerdem passte er seine Erwartungen an die Fremdkapitalkosten an. Es habe in den Resultaten positive Aspekte gegeben, doch derzeit stehe das konjunkturelle Gesamtbild im Fokus./tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 19:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 19:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

Zusammenfassung: Vonovia Overweight

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
34,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
21,22 €		 Abst. Kursziel*:
62,58%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
21,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
61,97%
Analyst Name:
Neil Green 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,31 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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