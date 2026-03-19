Vonovia Aktie
Marktkap. 18,33 Mrd. EURDiv. Rendite 4,16%
WKN A1ML7J
ISIN DE000A1ML7J1
Symbol VNNVF
Vonovia SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vonovia nach den veröffentlichten Jahreszahlen von 36 auf 34,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Wegen der aktuell vorhandenen Unsicherheit senkte Neil Green in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Annahmen zum Kapitalwachstum. Außerdem passte er seine Erwartungen an die Fremdkapitalkosten an. Es habe in den Resultaten positive Aspekte gegeben, doch derzeit stehe das konjunkturelle Gesamtbild im Fokus./tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 19:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 19:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vonovia SE
Zusammenfassung: Vonovia Overweight
|Unternehmen:
Vonovia SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
34,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
21,22 €
|Abst. Kursziel*:
62,58%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
21,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
61,97%
|
Analyst Name:
Neil Green
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,31 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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