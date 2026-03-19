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Vonovia SE-Analyse im Blick

Kaufen von DZ BANK für Vonovia SE-Aktie

20.03.26 16:37 Uhr
DZ BANK veröffentlicht Prognose: Was jetzt mit der Vonovia SE-Aktie passiert | finanzen.net

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Vonovia SE-Papiers durch DZ BANK-Analyst Karsten Oblinger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
21,31 EUR -0,61 EUR -2,78%
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Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vonovia von 36,60 auf 33 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Jahresbericht und der Ausblick des Immobilienunternehmens seien ohne Überraschungen geblieben, schrieb Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Kursrutsch der Aktie in den vergangenen Wochen sei nicht fundamental begründet, sondern geopolitischen Themen und deren Implikationen auf das Zinsniveau geschuldet. Er vertritt weiterhin die Meinung, dass die negative Korrelation der Aktie mit dem Zinsniveau auf Dauer nicht erhalten bleibt.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Vonovia SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:21 Uhr 1,2 Prozent auf 21,35 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.637.396 Vonovia SE-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 13,0 Prozent nach unten.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 15:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquellen: Vonovia SE

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19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

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