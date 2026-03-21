DAX 21.905 -2,1%ESt50 5.388 -2,1%MSCI World 4.213 -0,7%Top 10 Crypto 9,0595 -0,2%Nas 21.648 -2,0%Bitcoin 59.547 +1,5%Euro 1,1488 -0,6%Öl 113,4 +3,5%Gold 4.264 -5,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Siemens 723610 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Ultimatum treibt den Ölpreis: DAX mit düsterem Wochenstart unter 22.000 -- Rheinmetall will F126-Fregatten-Bau beschleunigen -- DroneShield, Gold, Silber, Erdgas, Ölaktien im Fokus
Top News
Iran-Krieg zieht sich in die Länge: DAX zeigt sich tiefrot unter 22.000-Punkte-Marke Iran-Krieg zieht sich in die Länge: DAX zeigt sich tiefrot unter 22.000-Punkte-Marke
NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Vonovia Aktie

Kaufen
Verkaufen
Vonovia Aktien-Sparplan
20,15 EUR -1,11 EUR -5,22 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 18,19 Mrd. EUR

KGV 5,49
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1ML7J

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1ML7J1

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VNNVF

Goldman Sachs Group Inc.

Vonovia SE Buy

11:06 Uhr
Vonovia SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Vonovia SE
20,15 EUR -1,11 EUR -5,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 36,60 auf 32,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator hob am Montag in seinem Resümee des Geschäftsberichts den schnelleren Schuldenabbau hervor, den der Immobilienkonzern avisierte. Sein Kursziel passte er aber vor allem an höhere Zinsen an./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 06:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

Zusammenfassung: Vonovia Buy

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
32,10 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
20,47 €		 Abst. Kursziel*:
56,81%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
20,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
59,31%
Analyst Name:
Jonathan Kownator 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vonovia SE

11:16 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
11:06 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.03.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.03.26 Vonovia Kaufen DZ BANK
20.03.26 Vonovia Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Vonovia SE

finanzen.net Investment-Tipp Jefferies & Company Inc. verleiht Vonovia SE-Aktie Buy in jüngster Analyse Jefferies & Company Inc. verleiht Vonovia SE-Aktie Buy in jüngster Analyse
dpa-afx Vonovia-Aktie sackt nach Kurszielsenkung durch Goldman Sachs ab
finanzen.net Goldman Sachs Group Inc. bescheinigt Buy für Vonovia SE-Aktie
finanzen.net XETRA-Handel DAX zum Start des Montagshandels im Minus
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Verluste
finanzen.net Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE tendiert am Montagvormittag tiefer
finanzen.net Vonovia SE: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
finanzen.net Kaufen von DZ BANK für Vonovia SE-Aktie
finanzen.net Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Nachmittag tiefer
EQS Group EQS-PVR: Vonovia SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Strong 2025 Performance and Confident Outlook
EQS Group EQS-NVR: Vonovia SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Vonovia SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Vonovia SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Vonovia SE: Rolf Buch, buy
EQS Group EQS-DD: Vonovia SE: Rolf Buch, buy
EQS Group EQS-DD: Vonovia SE: Rolf Buch, sell
RSS Feed
Vonovia SE zu myNews hinzufügen