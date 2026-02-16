DAX25.005 +0,8%Est506.022 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7500 +0,2%Nas22.533 -0,1%Bitcoin57.155 -1,8%Euro1,1832 -0,2%Öl67,27 -1,9%Gold4.871 -2,4%
ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Salesforce auf 200 Dollar - 'Neutral'

17.02.26 17:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Salesforce
155,42 EUR -5,06 EUR -3,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Salesforce von 260 auf 200 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Karl Keirstead berichtete in einer am Dienstag vorliegenden Studie von Fachgesprächen über die KI-Störungsrisiken und kurzfristige Wachstumstrends. Ein Fazit sei, dass Kunden derzeit nicht daran interessiert wirkten, Salesforce-Lösungen mit KI-Alternativen zu ersetzen. Das Kursziel reduzierte der Experte wegen der jüngsten Abwertung im Sektor. Überzeugende Kurstreiber seien nicht in Sicht./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 20:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 20:37 / GMT

