ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Salesforce auf 200 Dollar - 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Salesforce von 260 auf 200 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Karl Keirstead berichtete in einer am Dienstag vorliegenden Studie von Fachgesprächen über die KI-Störungsrisiken und kurzfristige Wachstumstrends. Ein Fazit sei, dass Kunden derzeit nicht daran interessiert wirkten, Salesforce-Lösungen mit KI-Alternativen zu ersetzen. Das Kursziel reduzierte der Experte wegen der jüngsten Abwertung im Sektor. Überzeugende Kurstreiber seien nicht in Sicht./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 20:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 20:37 / GMT
