ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für SAP auf 205 Euro - 'Buy'

05.03.26 13:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
167,98 EUR -0,08 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SAP (SAP SE) von 255 auf 205 Euro gesenkt, die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Briest vollzog in seiner am Donnerstag vorliegenden Analyse einen KI-Stresstest in Europas Softwarebranche. Dassault Systems, Amadeus, SAP und Planisware sieht er angesichts der Komplexität und der Bedeutung ihrer Lösungen recht gut gegenüber KI-Verdrängungsrisiken abgeschirmt. Vergleichsweise starke Sorgen müssten sich Sage und Nemetschek machen. Briest passte seinen Maßstab bei SAP aber an die gesunkene Branchenbewertung an./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 01:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 01:34 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu SAP SE

