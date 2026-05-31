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Rohstoffe im Blick

Rohstoffpreise am Montagabend

01.06.26 20:43 Uhr
Rohstoffpreise am Montagabend | finanzen.net

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.665,04 USD 5,80 USD 0,16%
News
Baumwolle
0,77 USD 0,01 USD 0,79%
News
Bleipreis
2.015,70 USD 31,05 USD 1,56%
News
Dieselpreis Benzin
1,86 EUR -0,02 EUR -0,85%
News
EEX Strompreis Phelix DE
99,25 EUR 0,75 EUR 0,76%
News
Erdgaspreis - TTF
48,65 EUR 1,73 EUR 3,69%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,17 USD -0,12 USD -3,59%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.485,86 USD -53,42 USD -1,18%
News
Haferpreis
3,47 USD -0,12 USD -3,34%
News
Heizölpreis
96,42 USD 4,23 USD 4,58%
News
Holzpreis
589,00 USD 1,50 USD 0,26%
News
Kaffeepreis
2,61 USD -0,05 USD -1,99%
News
Kakaopreis
2.964,00 GBP -14,00 GBP -0,47%
News
Kohlepreis
137,85 USD 7,60 USD 5,83%
News
Kupferpreis
13.612,70 USD 99,80 USD 0,74%
News
Lebendrindpreis
2,49 USD 0,01 USD 0,23%
News
Mageres Schwein Preis
0,95 USD -0,01 USD -0,83%
News
Maispreis
4,45 USD -0,02 USD -0,50%
News
Mastrindpreis
3,51 USD 0,03 USD 0,79%
News
Milchpreis
16,90 USD -0,01 USD -0,06%
News
Naphthapreis (European)
728,28 USD -145,98 USD -16,70%
News
Nickelpreis
18.869,00 USD 135,00 USD 0,72%
News
Ölpreis (Brent)
95,13 USD 3,14 USD 3,41%
News
Ölpreis (WTI)
92,15 USD 4,79 USD 5,48%
News
Orangensaftpreis
1,50 USD -0,09 USD -5,54%
News
Palladiumpreis
1.375,50 USD 8,50 USD 0,62%
News
Palmölpreis
4.480,00 MYR 19,00 MYR 0,43%
News
Platinpreis
1.933,50 USD 5,00 USD 0,26%
News
Rapspreis
522,25 EUR -6,00 EUR -1,14%
News
Reispreis
12,53 USD -0,08 USD -0,60%
News
Silberpreis
75,05 USD -0,32 USD -0,42%
News
Sojabohnenmehlpreis
326,60 USD -3,20 USD -0,97%
News
Sojabohnenölpreis
0,79 USD 0,01 USD 1,70%
News
Sojabohnenpreis
11,81 USD -0,06 USD -0,46%
News
Super Benzin
1,91 EUR -0,01 EUR -0,52%
News
Weizenpreis
207,25 EUR -2,00 EUR -0,96%
News
Zinkpreis
3.548,20 USD 62,55 USD 1,79%
News
Zinnpreis
55.006,00 USD 110,00 USD 0,20%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD 2,70%
News

Der Goldpreis zeigt sich am Abend gegenüber dem Vortag schwächer. Um 20:40 Uhr fiel der Goldpreis -1,16 Prozent auf 4.486,50 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 4.539,28 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Silberpreis um -0,34 Prozent auf 75,11 US-Dollar. Gestern stand der Silberpreis noch bei 75,37 US-Dollar.

Mit dem Platinpreis geht es indes nordwärts. Der Platinpreis gewinnt 0,36 Prozent auf 1.935,50 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.928,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil geht es für den Palladiumpreis bergauf. Der Palladiumpreis steigt 0,55 Prozent auf 1.374,50 US-Dollar, nach 1.367,00 US-Dollar am Vortag.

Zudem steigt der Ölpreis (Brent). Um 3,33 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 20:31 Uhr auf 95,05 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 91,99 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) nordwärts. Um 20:41 Uhr steht ein Plus von 5,83 Prozent auf 92,45 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (WTI)-Kurs noch bei 87,36 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Baumwolle um 0,79 Prozent auf 0,77 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,76 US-Dollar.

Mit dem Haferpreis geht es indes nach unten. Der Haferpreis gibt -3,34 Prozent auf 3,47 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 3,59 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem fällt der Kaffeepreis. Um -1,99 Prozent reduziert sich der Kaffeepreis um 19:30 Uhr auf 2,61 US-Dollar, nachdem der Kaffeepreis am Vortag noch bei 2,66 US-Dollar lag.

Derweil geht es für den Lebendrindpreis bergauf. Der Lebendrindpreis steigt 0,23 Prozent auf 2,49 US-Dollar, nach 2,48 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Maispreis geht es indes nach unten. Der Maispreis gibt -0,50 Prozent auf 4,45 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 4,47 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gewinnt der Mastrindpreis hinzu. Für den Mastrindpreis geht es nach 3,48 US-Dollar am Vortag auf 3,51 US-Dollar nach oben (+0,79Prozent).

Zudem gibt der Orangensaftpreis am Montagabend nach. Um -5,54 Prozent auf 1,50 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Orangensaftpreis bei 1,59 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (11,87 US-Dollar) geht es um -0,46 Prozent auf 11,81 US-Dollar nach unten.

Währenddessen verliert der Sojabohnenmehlpreis um -0,97 Prozent auf 326,60 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenmehlpreis noch bei 329,80 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Zugewinne in Höhe von 1,70 Prozent auf 0,79 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,78 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit einem Kursgewinn. Um 19:08 Uhr notiert der Zuckerpreis 2,70 Prozent stärker bei 0,14 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,14 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit Verlusten. Um 20:41 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas -3,34 Prozent niedriger bei 3,18 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 3,29 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Mageres Schwein Preis bergab. Um 20:05 Uhr steht ein Minus von -0,83 Prozent auf 0,95 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Mageres Schwein Preis noch bei 0,96 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Milchpreis Verluste. Um 20:10 Uhr fällt der Milchpreis um -0,06 Prozent auf 16,90 US-Dollar. Am Vortag standen noch 16,91 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verstärkt sich der Heizölpreis um 4,30 Prozent auf 96,16 US-Dollar. Am Vortag notierte der Heizölpreis bei 92,20 US-Dollar.

Mit dem Kohlepreis geht es indes nordwärts. Der Kohlepreis gewinnt 5,83 Prozent auf 137,85 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 130,25 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gibt der Reispreis nach. Für den Reispreis geht es nach 12,61 US-Dollar am Vortag auf 12,53 US-Dollar nach unten (--0,60 Prozent).

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Holzpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 587,50 US-Dollar lag, wird der Holzpreis um 20:04 Uhr auf 587,50 US-Dollar beziffert.

Zudem gewinnt der Erdgaspreis - TTF am Montagabend hinzu. Um 3,69 Prozent auf 48,65 Euro geht es nach oben. Am Vortag stand der Erdgaspreis - TTF bei 46,92 Euro.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sandra Cunningham / Shutterstock.com

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