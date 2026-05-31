Rohstoffpreise am Montagabend

Rohstoffe im Blick

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Der Goldpreis zeigt sich am Abend gegenüber dem Vortag schwächer. Um 20:40 Uhr fiel der Goldpreis -1,16 Prozent auf 4.486,50 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 4.539,28 US-Dollar.

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Währenddessen verliert der Silberpreis um -0,34 Prozent auf 75,11 US-Dollar. Gestern stand der Silberpreis noch bei 75,37 US-Dollar.

Mit dem Platinpreis geht es indes nordwärts. Der Platinpreis gewinnt 0,36 Prozent auf 1.935,50 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.928,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil geht es für den Palladiumpreis bergauf. Der Palladiumpreis steigt 0,55 Prozent auf 1.374,50 US-Dollar, nach 1.367,00 US-Dollar am Vortag.

Zudem steigt der Ölpreis (Brent). Um 3,33 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 20:31 Uhr auf 95,05 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 91,99 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) nordwärts. Um 20:41 Uhr steht ein Plus von 5,83 Prozent auf 92,45 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (WTI)-Kurs noch bei 87,36 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Baumwolle um 0,79 Prozent auf 0,77 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,76 US-Dollar.

Mit dem Haferpreis geht es indes nach unten. Der Haferpreis gibt -3,34 Prozent auf 3,47 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 3,59 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem fällt der Kaffeepreis. Um -1,99 Prozent reduziert sich der Kaffeepreis um 19:30 Uhr auf 2,61 US-Dollar, nachdem der Kaffeepreis am Vortag noch bei 2,66 US-Dollar lag.

Derweil geht es für den Lebendrindpreis bergauf. Der Lebendrindpreis steigt 0,23 Prozent auf 2,49 US-Dollar, nach 2,48 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Maispreis geht es indes nach unten. Der Maispreis gibt -0,50 Prozent auf 4,45 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 4,47 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gewinnt der Mastrindpreis hinzu. Für den Mastrindpreis geht es nach 3,48 US-Dollar am Vortag auf 3,51 US-Dollar nach oben (+0,79Prozent).

Zudem gibt der Orangensaftpreis am Montagabend nach. Um -5,54 Prozent auf 1,50 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Orangensaftpreis bei 1,59 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (11,87 US-Dollar) geht es um -0,46 Prozent auf 11,81 US-Dollar nach unten.

Währenddessen verliert der Sojabohnenmehlpreis um -0,97 Prozent auf 326,60 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenmehlpreis noch bei 329,80 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Zugewinne in Höhe von 1,70 Prozent auf 0,79 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,78 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit einem Kursgewinn. Um 19:08 Uhr notiert der Zuckerpreis 2,70 Prozent stärker bei 0,14 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,14 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit Verlusten. Um 20:41 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas -3,34 Prozent niedriger bei 3,18 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 3,29 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Mageres Schwein Preis bergab. Um 20:05 Uhr steht ein Minus von -0,83 Prozent auf 0,95 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Mageres Schwein Preis noch bei 0,96 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Milchpreis Verluste. Um 20:10 Uhr fällt der Milchpreis um -0,06 Prozent auf 16,90 US-Dollar. Am Vortag standen noch 16,91 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verstärkt sich der Heizölpreis um 4,30 Prozent auf 96,16 US-Dollar. Am Vortag notierte der Heizölpreis bei 92,20 US-Dollar.

Mit dem Kohlepreis geht es indes nordwärts. Der Kohlepreis gewinnt 5,83 Prozent auf 137,85 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 130,25 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gibt der Reispreis nach. Für den Reispreis geht es nach 12,61 US-Dollar am Vortag auf 12,53 US-Dollar nach unten (--0,60 Prozent).

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Holzpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 587,50 US-Dollar lag, wird der Holzpreis um 20:04 Uhr auf 587,50 US-Dollar beziffert.

Zudem gewinnt der Erdgaspreis - TTF am Montagabend hinzu. Um 3,69 Prozent auf 48,65 Euro geht es nach oben. Am Vortag stand der Erdgaspreis - TTF bei 46,92 Euro.

Redaktion finanzen.net