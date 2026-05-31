Gold, Heizöl, Silber & Co. am Montagmittag

Gold & Co. im Fokus

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Der Goldpreis ging um 13:13 Uhr um -0,77 Prozent auf 4.504,46 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.539,28 US-Dollar.

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Zeitgleich verstärkt sich der Silberpreis um 0,46 Prozent auf 75,72 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 75,37 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 0,91 Prozent auf 1.946,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Platinpreis-Kurs noch bei 1.928,50 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Palladiumpreis um -0,59 Prozent auf 1.359,00 US-Dollar. Gestern stand der Palladiumpreis noch bei 1.367,00 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 2,15 Prozent auf 93,97 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 91,99 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 90,71 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (87,36 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 3,83 Prozent.

Mit dem Baumwolle geht es indes nordwärts. Der Baumwolle gewinnt 1,18 Prozent auf 0,77 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,76 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen fällt der Haferpreis um -3,21 Prozent auf 3,47 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Haferpreis bei 3,59 US-Dollar.

Daneben wertet der Kaffeepreis um 13:03 Uhr auf. Es geht 1,17 Prozent auf 2,69 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 2,66 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Kakaopreis Zugewinne in Höhe von 3,26 Prozent auf 3.075,00 Britische Pfund. Am Tag zuvor lag der Kakaopreis bei 2.978,00 Britische Pfund.

Mit dem Maispreis geht es indes nach unten. Der Maispreis gibt -0,28 Prozent auf 4,46 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 4,47 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Sojabohnenpreis um 13:03 Uhr auf. Es geht 0,29 Prozent auf 11,90 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 11,87 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Zugewinne in Höhe von 0,21 Prozent auf 330,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 329,80 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 0,40 Prozent auf 0,78 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,78 US-Dollar.

Mit dem Zuckerpreis geht es indes nordwärts. Der Zuckerpreis gewinnt 2,35 Prozent auf 0,14 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,14 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 1,40 Prozent auf 3,34 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Erdgaspreis - Natural Gas-Kurs noch bei 3,29 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Milchpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (16,91 US-Dollar) geht es um -0,06 Prozent auf 16,90 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Zugewinne in Höhe von 4,01 Prozent auf 95,89 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 92,20 US-Dollar.

Derweil notiert der Kohlepreis bei 138,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (130,25 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 5,95 Prozent.

Zeitgleich kommt der Holzpreis kaum vom Fleck. Nach 587,50 US-Dollar am Vortag, tendiert der Holzpreis um 13:00 Uhr bei 587,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net