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Gold & Co. im Fokus

Gold, Heizöl, Silber & Co. am Montagmittag

01.06.26 13:17 Uhr
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Montagmittag | finanzen.net

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.665,04 USD 5,80 USD 0,16%
News
Baumwolle
0,77 USD 0,01 USD 1,21%
News
Bleipreis
2.015,70 USD 31,05 USD 1,56%
News
Dieselpreis Benzin
1,86 EUR -0,02 EUR -0,85%
News
EEX Strompreis Phelix DE
99,25 EUR 0,75 EUR 0,76%
News
Erdgaspreis - TTF
46,92 EUR 0,70 EUR 1,50%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,31 USD 0,02 USD 0,64%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.506,32 USD -32,96 USD -0,73%
News
Haferpreis
3,48 USD -0,11 USD -3,00%
News
Heizölpreis
95,37 USD 3,17 USD 3,44%
News
Holzpreis
587,50 USD USD
News
Kaffeepreis
2,69 USD 0,03 USD 1,13%
News
Kakaopreis
3.079,00 GBP 101,00 GBP 3,39%
News
Kohlepreis
138,00 USD 7,75 USD 5,95%
News
Kupferpreis
13.612,70 USD 99,80 USD 0,74%
News
Lebendrindpreis
2,48 USD -0,02 USD -0,60%
News
Mageres Schwein Preis
0,96 USD -0,01 USD -1,16%
News
Maispreis
4,46 USD -0,01 USD -0,11%
News
Mastrindpreis
3,48 USD -0,05 USD -1,30%
News
Milchpreis
16,90 USD -0,01 USD -0,06%
News
Naphthapreis (European)
728,28 USD -145,98 USD -16,70%
News
Nickelpreis
18.869,00 USD 135,00 USD 0,72%
News
Ölpreis (Brent)
93,63 USD 1,64 USD 1,78%
News
Ölpreis (WTI)
90,22 USD 2,86 USD 3,27%
News
Orangensaftpreis
1,59 USD -0,10 USD -5,84%
News
Palladiumpreis
1.362,00 USD -5,00 USD -0,37%
News
Palmölpreis
4.480,00 MYR 19,00 MYR 0,43%
News
Platinpreis
1.950,00 USD 21,50 USD 1,11%
News
Rapspreis
522,25 EUR -6,00 EUR -1,14%
News
Reispreis
12,66 USD 0,05 USD 0,40%
News
Silberpreis
75,74 USD 0,37 USD 0,49%
News
Sojabohnenmehlpreis
330,60 USD 0,80 USD 0,24%
News
Sojabohnenölpreis
0,78 USD 0,01 USD 0,69%
News
Sojabohnenpreis
11,91 USD 0,04 USD 0,36%
News
Super Benzin
1,91 EUR -0,01 EUR -0,52%
News
Weizenpreis
207,25 EUR -2,00 EUR -0,96%
News
Zinkpreis
3.548,20 USD 62,55 USD 1,79%
News
Zinnpreis
55.006,00 USD 110,00 USD 0,20%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD 2,35%
News

Der Goldpreis ging um 13:13 Uhr um -0,77 Prozent auf 4.504,46 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.539,28 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Silberpreis um 0,46 Prozent auf 75,72 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 75,37 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 0,91 Prozent auf 1.946,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Platinpreis-Kurs noch bei 1.928,50 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Palladiumpreis um -0,59 Prozent auf 1.359,00 US-Dollar. Gestern stand der Palladiumpreis noch bei 1.367,00 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 2,15 Prozent auf 93,97 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 91,99 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 90,71 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (87,36 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 3,83 Prozent.

Mit dem Baumwolle geht es indes nordwärts. Der Baumwolle gewinnt 1,18 Prozent auf 0,77 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,76 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen fällt der Haferpreis um -3,21 Prozent auf 3,47 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Haferpreis bei 3,59 US-Dollar.

Daneben wertet der Kaffeepreis um 13:03 Uhr auf. Es geht 1,17 Prozent auf 2,69 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 2,66 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Kakaopreis Zugewinne in Höhe von 3,26 Prozent auf 3.075,00 Britische Pfund. Am Tag zuvor lag der Kakaopreis bei 2.978,00 Britische Pfund.

Mit dem Maispreis geht es indes nach unten. Der Maispreis gibt -0,28 Prozent auf 4,46 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 4,47 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Sojabohnenpreis um 13:03 Uhr auf. Es geht 0,29 Prozent auf 11,90 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 11,87 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Zugewinne in Höhe von 0,21 Prozent auf 330,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 329,80 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 0,40 Prozent auf 0,78 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,78 US-Dollar.

Mit dem Zuckerpreis geht es indes nordwärts. Der Zuckerpreis gewinnt 2,35 Prozent auf 0,14 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,14 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 1,40 Prozent auf 3,34 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Erdgaspreis - Natural Gas-Kurs noch bei 3,29 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Milchpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (16,91 US-Dollar) geht es um -0,06 Prozent auf 16,90 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Zugewinne in Höhe von 4,01 Prozent auf 95,89 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 92,20 US-Dollar.

Derweil notiert der Kohlepreis bei 138,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (130,25 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 5,95 Prozent.

Zeitgleich kommt der Holzpreis kaum vom Fleck. Nach 587,50 US-Dollar am Vortag, tendiert der Holzpreis um 13:00 Uhr bei 587,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com

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