Um weitere fünf Jahre

thyssenkrupp-Aktie im Fokus: Vorstandsverträge von Henne und Dinstuhl verlängert

30.01.26 08:16 Uhr
Der Aufsichtsrat der thyssenkrupp AG hat die Vorstandsverträge von Ilse Henne und Volkmar Dinstuhl um weitere fünf Jahre verlängert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
11,42 EUR 0,19 EUR 1,69%
Henne ist seit Januar 2024 im Vorstand von thyssenkrupp und verantwortlich für das Segment Materials Services sowie die Konzernfunktionen Sustainability, Cyber Defence Center und IT Strategy & Governance. Dinstuhl ist ebenfalls seit Januar 2024 im Vorstand und verantwortet die Segmente Automotive Technology und Marine Systems sowie Mergers & Acquisitions und Beteiligungen. Nach Angaben von thyssenkrupp laufen die Vorstandsverträge von Henne und Dinstuhl laufen jetzt bis zum 31. Dezember 2031.

DJG/cbr/kla

DOW JONES

