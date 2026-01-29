thyssenkrupp-Aktie im Fokus: Vorstandsverträge von Henne und Dinstuhl verlängert
Der Aufsichtsrat der thyssenkrupp AG hat die Vorstandsverträge von Ilse Henne und Volkmar Dinstuhl um weitere fünf Jahre verlängert.
Werte in diesem Artikel
Henne ist seit Januar 2024 im Vorstand von thyssenkrupp und verantwortlich für das Segment Materials Services sowie die Konzernfunktionen Sustainability, Cyber Defence Center und IT Strategy & Governance. Dinstuhl ist ebenfalls seit Januar 2024 im Vorstand und verantwortet die Segmente Automotive Technology und Marine Systems sowie Mergers & Acquisitions und Beteiligungen. Nach Angaben von thyssenkrupp laufen die Vorstandsverträge von Henne und Dinstuhl laufen jetzt bis zum 31. Dezember 2031.
DJG/cbr/kla
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere thyssenkrupp News
Bildquellen: thyssenkrupp AG