Um weitere fünf Jahre

Der Aufsichtsrat der thyssenkrupp AG hat die Vorstandsverträge von Ilse Henne und Volkmar Dinstuhl um weitere fünf Jahre verlängert.

Henne ist seit Januar 2024 im Vorstand von thyssenkrupp und verantwortlich für das Segment Materials Services sowie die Konzernfunktionen Sustainability, Cyber Defence Center und IT Strategy & Governance. Dinstuhl ist ebenfalls seit Januar 2024 im Vorstand und verantwortet die Segmente Automotive Technology und Marine Systems sowie Mergers & Acquisitions und Beteiligungen. Nach Angaben von thyssenkrupp laufen die Vorstandsverträge von Henne und Dinstuhl laufen jetzt bis zum 31. Dezember 2031.

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung