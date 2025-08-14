DAX24.727 +1,0%Est505.996 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9700 +7,6%Nas22.852 +1,4%Bitcoin58.645 +9,8%Euro1,1816 +0,3%Öl68,17 +1,3%Gold4.937 +3,4%
EQS-Adhoc: RM Rheiner Management AG: Jahresabschluss 2025 / Vorläufiges Ergebnis

06.02.26 17:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RM Rheiner Management AG
38,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen

EQS-Ad-hoc: RM Rheiner Management AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
RM Rheiner Management AG: Jahresabschluss 2025 / Vorläufiges Ergebnis

06.02.2026 / 17:03 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Jahresabschluss 2025 / Vorläufiges Ergebnis

Im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses der RM Rheiner Management AG für das Geschäftsjahr 2025 zeichnet sich vorläufig ein ungeprüftes positives Ergebnis vor Steuern von rund +417 TEUR (Vorjahr: +197 TEUR) ab.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2025 wird - nach Durchführung der Jahresabschlussprüfung durch den Wirtschaftsprüfer - in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrates erfolgen.

Der Inventarwert je Aktie der RM Rheiner Management AG beträgt per 31.12.2025 etwa 44,20 EUR (31.12.2024: 39,60 EUR). Bei dessen Berechnung bleiben sämtliche Nachbesserungsrechte außer Ansatz.

Köln, 06. Februar 2026

Der Vorstand



Ende der Insiderinformation

06.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: RM Rheiner Management AG
Friesenstraße 50
50670 Köln
Deutschland
Telefon: 0221-820320
Fax: 0221-82032-30
E-Mail: info@rheiner-management.de
Internet: www.rheiner-management.de
ISIN: DE0007018707
WKN: 701870
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf
EQS News ID: 2272898

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
2272898  06.02.2026 CET/CEST

