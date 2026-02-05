DAX24.645 +0,6%Est505.972 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5800 +3,0%Nas22.541 -1,6%Bitcoin56.353 +5,5%Euro1,1794 +0,1%Öl67,44 +0,2%Gold4.896 +2,5%
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Bechtle auf 'Buy' - Ziel 50,50 Euro

06.02.26 12:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
38,88 EUR -3,34 EUR -7,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 50,50 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal des IT-Dienstleisters sei gut gewesen, schrieb Christopher Tong am Freitag nach den Zahlen. Aber der vorsichtige Ausblick sei eine Belastung. Die Anleger dürften den Trend aus dem vierten Quartal nicht fortschreiben wollen, auch wenn im ersten Halbjahr nur sehr niedrige Vorjahreshürden warteten./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 08:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
11:56Bechtle BuyUBS AG
10:56Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
03.02.2026Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.02.2026Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
20.01.2026Bechtle BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11:56Bechtle BuyUBS AG
10:56Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
02.02.2026Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
20.01.2026Bechtle BuyDeutsche Bank AG
19.01.2026Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.02.2026Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.05.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.05.2025Bechtle NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.07.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
09.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.04.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
18.03.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital

