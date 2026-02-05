ANALYSE-FLASH: UBS belässt Bechtle auf 'Buy' - Ziel 50,50 Euro
Werte in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 50,50 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal des IT-Dienstleisters sei gut gewesen, schrieb Christopher Tong am Freitag nach den Zahlen. Aber der vorsichtige Ausblick sei eine Belastung. Die Anleger dürften den Trend aus dem vierten Quartal nicht fortschreiben wollen, auch wenn im ersten Halbjahr nur sehr niedrige Vorjahreshürden warteten./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 08:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bechtle
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bechtle
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent