Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Ausblick: Wolfspeed stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Analystenerwartungen treiben Siemens Energy-Aktie vor Quartalszahlen - Rekordhoch im Blick
Profil

Bechtle Aktie

Bechtle Aktien-Sparplan
44,04 EUR +0,18 EUR +0,41 %
STU
Marktkap. 5,52 Mrd. EUR

KGV 15,96 Div. Rendite 2,25%
WKN 515870

ISIN DE0005158703

Symbol BHTLF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Bechtle Hold

08:26 Uhr
Bechtle Hold
Bechtle AG
44,04 EUR 0,18 EUR 0,41%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal dürfte stark verlaufen sein, schrieb Andreas Wolf am Montag mit Blick auf den bevorstehenden Bericht des IT-Dienstleisters. Der Ausblick sei aber womöglich von Vorsicht geprägt./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 18:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG

Zusammenfassung: Bechtle Hold

Unternehmen:
Bechtle AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
44,14 €		 Abst. Kursziel*:
-13,91%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
44,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,71%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

