HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal dürfte stark verlaufen sein, schrieb Andreas Wolf am Montag mit Blick auf den bevorstehenden Bericht des IT-Dienstleisters. Der Ausblick sei aber womöglich von Vorsicht geprägt./rob/ajx/ag

