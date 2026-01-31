DAX 24.732 +0,8%ESt50 5.975 +0,5%MSCI World 4.521 -0,1%Top 10 Crypto 9,9765 +0,2%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 65.649 +1,1%Euro 1,1841 -0,1%Öl 66,02 -6,6%Gold 4.786 -1,6%
Medios: Kluger Schachzug stärkt das Renditepotenzial
Bechtle Aktie

Bechtle Aktien-Sparplan
44,00 EUR +0,58 EUR +1,34 %
STU
Marktkap. 5,52 Mrd. EUR

KGV 15,96 Div. Rendite 2,25%
WKN 515870

ISIN DE0005158703

Symbol BHTLF

Jefferies & Company Inc.

Bechtle Buy

14:01 Uhr
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
Bechtle AG
44,00 EUR 0,58 EUR 1,34%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister dürfte klare Erholungssignale senden, gerade im Geschäft mit der öffentlichen Hand in Deutschland, schrieb Martin Comtesse am Montag vor im späteren Wochenverlauf erwarteten Eckdaten für das vierte Quartal 2025. Es sei aber ein Rekordquartal nötig, um die Jahresziele nach den historisch schwachen ersten neun Monaten 2025 noch zu erreichen./rob/ag/

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 06:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 06:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bechtle Buy

Unternehmen:
Bechtle AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
43,66 €		 Abst. Kursziel*:
19,10%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
44,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,18%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bechtle AG

14:01 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
19.01.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
19.11.25 Bechtle Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Bechtle AG

finanzen.net Monats-Einstufungen Bechtle-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Januar Bechtle-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Januar
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Handelsende leichter
finanzen.net Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag gefragt
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX liegt im Plus
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX am Freitagmittag steigen
finanzen.net Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagmittag im Aufwind
finanzen.net Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag stärker
Dow Jones Expansion nach Portugal: Bechtle kauft RIS 2048 - Aktie leichter
finanzen.net TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bechtle von vor einem Jahr eingefahren
EQS Group EQS-AFR: Bechtle AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Bechtle AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Bechtle AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Bechtle returns to growth
EQS Group EQS-News: Bechtle sees second-quarter recovery
EQS Group EQS-PVR: Bechtle AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bechtle AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bechtle AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
