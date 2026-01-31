Bechtle Aktie
Marktkap. 5,52 Mrd. EURKGV 15,96 Div. Rendite 2,25%
WKN 515870
ISIN DE0005158703
Symbol BHTLF
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister dürfte klare Erholungssignale senden, gerade im Geschäft mit der öffentlichen Hand in Deutschland, schrieb Martin Comtesse am Montag vor im späteren Wochenverlauf erwarteten Eckdaten für das vierte Quartal 2025. Es sei aber ein Rekordquartal nötig, um die Jahresziele nach den historisch schwachen ersten neun Monaten 2025 noch zu erreichen./rob/ag/
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 06:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 06:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bechtle AG
Zusammenfassung: Bechtle Buy
|Unternehmen:
Bechtle AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
43,66 €
|Abst. Kursziel*:
19,10%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
44,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,18%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bechtle AG
|14:01
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|14:01
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|14:01
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|02.07.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.04.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|18.03.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.05.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.05.25
|Bechtle Neutral
|UBS AG
|01.04.25
|Bechtle Neutral
|UBS AG