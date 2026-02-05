Jefferies & Company Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe ein schwieriges Jahr mit einem Rekordquartal abgeschlossen, schrieb Martin Comtesse am Freitag nach den Zahlen. Er sieht darin insbesondere auch einen positiven Trend für das erste Quartal. Für das Gesamtjahr ist er optimistisch, wies allerdings darauf hin, dass das Management mögliche Lieferengpässe als Risiko betont habe./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 02:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 02:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

